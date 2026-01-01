Irene Resort Koh Lipe
Ko Lipe
Beschreibung
Einleitung
2 Saltzwasser Swimmingpools, Fitness, Spa, Wassersportangebot wie Kajak, Schnorcheln, SUP und Tauchen (auf Anfrage), Bootsfahrten zum Sonnenaufgang und -untergang mit einem Longtailboot.
Lage
Im Norden der Insel Ko Lipe direkt am weissen Sandstrand gelegen. Die «Walking Street» mit zahlreichen Verpflegungs- und Unterhaltungsangeboten liegt ca. 15 Minuten zu Fuss entfernt. Von Ko Lipe bestehen während der Hauptsaison tägliche Bootverbindungen zur Insel Langkawi in Malaysia. Die nächstgelegenen Flughäfen sind Hat Yai und Trang auf dem Festland. Von da aus per Transfer zum Pak Bara Pier und weiter mit der Fähre oder dem Schnellboot nach Ko Lipe (1,5 bis 2 Stunden Überfahrt).
Angebot
Restaurant, Bar und Poolbar «Bok e’tto» mit mediterranen und asiatischen Gourmandisen. Die Einrichtung bietet Esstische sowie Sofas drinnen, aber auch komfortable Strandsessel und einen Picknick Garten draussen am Strand. Egal ob Sie nur etwas trinken, einen kleinen Happen essen oder eine Mahlzeit zu sich nehmen möchten, für alles bietet sich ein passendes Plätzchen.
Zimmer
Die 16 Villen und 39 Zimmer sind im hellen, natürlichen Stil eingerichtet. Sie sind ausgestattet mit Klimaanlage, Deckenventilator, gratis Internetzugang, Fernseher, Badezimmer mit Dusche und separater Badewanne, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Telefon und Safe. Alle Villen verfügen über eine Terrasse mit privatem Pool.
Eingebettet im Garten der Anlage, wurden sie geschickt um die Bäume und Pflanzen herum konzipiert. Jede Villa ist umrahmt von tropischem Grün, bietet eine einmalige Aussicht und verfügt über einen halboffenen Dachboden, welcher sich bestens zur Sternenbeobachtung eignet.
Die 16 Villen und 39 Zimmer sind im hellen, natürlichen Stil eingerichtet. Sie sind ausgestattet mit Klimaanlage, Deckenventilator, gratis Internetzugang, Fernseher, Badezimmer mit Dusche und separater Badewanne, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Telefon und Safe. Alle Villen verfügen über eine Terrasse mit privatem Pool.
Pool View: 56 m² grosse Zimmer, im ersten Stockwerk mit Balkon und Sicht auf den Pool.
Pool Access: Gleiche Grösse wie Pool View, ebenerdig gelegen mit Terrasse und direktem Zugang zum Pool.
Sea View: Gleiche Grösse wie Pool View, jedoch mit schöner Aussicht auf das Meer.
Tree Pool Villa (5): die 138 m² grossen Villen sind die ideale Wahl für Naturliebhaber und Ruhesuchende.
Eingebettet im Garten der Anlage, wurden sie geschickt um die Bäume und Pflanzen herum konzipiert. Jede Villa ist umrahmt von tropischem Grün, bietet eine einmalige Aussicht und verfügt über einen halboffenen Dachboden, welcher sich bestens zur Sternenbeobachtung eignet.
Sand Beachfront Pool Villa (7): 110 m² grosse Villen, welche sich direkt am Strand, unweit vom Hauptpool und dem Restaurant, befinden. Geniessen Sie die fantastische Aussicht aufs Meer von Ihrer Terrasse oder Ihrem privaten Pool aus.
Sun Beachfront Pool Villa (4): 118 m² gross und neben den Sand Beachfront Villen, auch direkt am Strand gelegen.
Sie verfügen ebenfalls über einen halboffenen Dachboden, welcher zusätzlich mit einem Tagesbett ausgestattet ist. Der perfekte Ort zum Entspannen, mit einer Panoramaaussicht aufs Meer und nachts zu den Sternen.
ab CHF 123.– / pro Person
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