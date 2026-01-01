Die 16 Villen und 39 Zimmer sind im hellen, natürlichen Stil eingerichtet. Sie sind aus­ge­­stat­tet mit Kli­ma­­­­­­an­­lage, Deckenventilator, gratis In­ternetzu­gang, Fern­­seher, Badezimmer mit Dusche und separater Badewanne, Mini­bar, Kaffee-/Teekocher, Telefon und Safe. Alle Villen verfügen über eine Terrasse mit privatem Pool.

Pool View: 56 m² grosse Zimmer, im ersten Stockwerk mit Balkon und Sicht auf den Pool.

Pool Access: Gleiche Grösse wie Pool View, ebenerdig gelegen mit Terrasse und direktem Zugang zum Pool.

Sea View: Gleiche Grösse wie Pool View, jedoch mit schöner Aussicht auf das Meer.

Tree Pool Villa (5): die 138 m² grossen Villen sind die ideale Wahl für Naturliebhaber und Ruhesuchende.

Eingebettet im Garten der Anlage, wurden sie geschickt um die Bäume und Pflanzen herum konzipiert. Jede Villa ist umrahmt von tropischem Grün, bietet eine einmalige Aussicht und verfügt über einen halboffenen Dachboden, welcher sich bestens zur Sternenbeobachtung eignet.

Sand Beachfront Pool Villa (7): 110 m² grosse Villen, welche sich direkt am Strand, unweit vom Hauptpool und dem Restaurant, befinden. Geniessen Sie die fantastische Aussicht aufs Meer von Ihrer Terrasse oder Ihrem privaten Pool aus.

Sun Beachfront Pool Villa (4): 118 m² gross und neben den Sand Beachfront Villen, auch direkt am Strand gelegen.

Sie verfügen ebenfalls über einen halboffenen Dachboden, welcher zusätzlich mit einem Tagesbett ausgestattet ist. Der perfekte Ort zum Entspannen, mit einer Panoramaaussicht aufs Meer und nachts zu den Sternen.