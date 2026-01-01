Cebu Beach Club
Cebu
Beschreibung
Einleitung
Der Infinity-Pool mit Blick auf das Meer ist perfekt für entspannte Stunden, während Kajakfahren, Schnorcheln oder Bootsausflüge für aktive Gäste bereitstehen. Wer die Region erkunden möchte, findet nahe Inseln, Wasserfälle und kulturelle Highlights in der Umgebung.
Lage
Das Resort liegt in Argao auf der Insel Cebu und garantiert Abgeschiedenheit und Exklusivität. Nach Cebu City sind es 2,5 Fahrstunden, zum Flughafen von Cebu 3 Fahrstunden.
Angebot
Im «Bistro Talisay» erwartet Sie eine abwechslungsreiche Auswahl an Speisen und Getränken. Die Speisekarte reicht von lokalen Spezialitäten bis hin zu internationalen Gerichten, alle frisch zubereitet und liebevoll präsentiert. Ob an der Beach Bar oder am Pool, bei einem kühlen Drink lassen sich Sonne, Meer und die Aussicht in vollen Zügen geniessen.
Zimmer
Die rund 48 Zimmer und Suiten überzeugen durch helle Farben und natürliche Materialien. Alle Unterkünfte verfügen über eine Terrasse mit Meer- oder Gartenblick sowie moderne Annehmlichkeiten wie Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.
Superior Gardenside (20): 40 m² grosse Zimmer liegen ruhig im Grünen.
Superior Cliffside (14): 45 m² grosse Zimmer begeistern mit spektakulärem Blick von der Klippe auf das Meer.
Two Bedroom Suite (2): 120 m² grosse Suiten mit separatem Wohnbereich bieten Platz für bis zu 6 Personen und haben ebenfalls Meerblick.
Superior Gardenside (20): 40 m² grosse Zimmer liegen ruhig im Grünen.
Superior Cliffside (14): 45 m² grosse Zimmer begeistern mit spektakulärem Blick von der Klippe auf das Meer.
Two Bedroom Suite (2): 120 m² grosse Suiten mit separatem Wohnbereich bieten Platz für bis zu 6 Personen und haben ebenfalls Meerblick.
ab CHF 58.– / pro Person
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