Beschreibung

Einleitung Der Infinity-Pool mit Blick auf das Meer ist perfekt für entspannte Stunden, während Kajakfahren, Schnorcheln oder Bootsausflüge für aktive Gäste bereitstehen. Wer die Region erkunden möchte, findet nahe Inseln, Wasserfälle und kulturelle Highlights in der Umgebung.

Lage Das Resort liegt in Argao auf der Insel Cebu und garantiert Abgeschiedenheit und Exklusivität. Nach Cebu City sind es 2,5 Fahrstunden, zum Flughafen von Cebu 3 Fahrstunden.

Angebot Im «Bistro Talisay» erwartet Sie eine abwechslungsreiche Auswahl an Speisen und Getränken. Die Speisekarte reicht von lokalen Spezialitäten bis hin zu internationalen Gerichten, alle frisch zubereitet und liebevoll präsentiert. Ob an der Beach Bar oder am Pool, bei einem kühlen Drink lassen sich Sonne, Meer und die Aussicht in vollen Zügen geniessen.