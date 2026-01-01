Shangri-La's Mactan Resort & Spa
Cebu
Beschreibung
Einleitung
2 grosse Swimmingpools, das wunderschöne «Chi Spa» bietet alles für beste Entspannung, Fitnesscenter, PADI Tauchcenter, Tennis, verschiedene Wassersportarten, Schnorcheln beim Hausriff, 6-Loch Übungsgolfplatz. Spielparadies und Pool für Kinder.
Lage
Direkt an einem schönen, privaten Strandabschnitt, nur 20 Min. vom Flughafen Cebu-Mactan entfernt. Fahrzeit zu den Shopping Centers von Cebu City rund 30 Min.
Angebot
4 Restaurants. Sie haben die Wahl aus italienischen und chinesischen Menüs, internationalen Buffets und frischem Seafood. 3 Bars, teilweise mit Livemusik.
Zimmer
Die 530 luxuriösen Zimmer sind mit lokalen und traditionell philippinischen Materialien gestaltet und bieten modernen Luxus. Alle verfügen über einen Balkon, Bad/Dusche, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar und Safe. Das Resort ist in zwei Teile aufgeteilt: Der Main Wing ist leicht zurückversetzt, der Ocean Wing liegt näher beim Meer.
Deluxe (185): Die 34-36 m² grossen Zimmer liegen im Main Wing zum tropischen Garten.
Deluxe Seaview (151): Gleiche Grösse und Ausstattung wie Deluxe, jedoch mit Meersicht.
Premier (80): Die 34-36 m² grossen Zimmer liegen im Ocean Wing und bieten entweder Blick auf den Pool oder zum tropischen Garten.
Deluxe Family (8): 45-61 m² grosse Zimmer im Main Wing sind ideal für Familien mit 2 Kindern.
Premier Family (12): 45 m² grosse Zimmer im Ocean Wing bieten genügend Platz für 2 Erwachsene und 2 Kinder.
Ocean Club (40): 36 m² gross, im Ocean Wing mit Meersicht und Zugang zur Ocean Club Lounge, wo am Tag alkoholfreie Getränke/Snacks und abends Cocktails serviert werden.
Mactan Suite (3): 68 m² grosse Suiten mit separatem Wohnraum befinden sich im Main Wing und haben ebenfalls Zugang zur Ocean Club Lounge.
Deluxe (185): Die 34-36 m² grossen Zimmer liegen im Main Wing zum tropischen Garten.
Deluxe Seaview (151): Gleiche Grösse und Ausstattung wie Deluxe, jedoch mit Meersicht.
Premier (80): Die 34-36 m² grossen Zimmer liegen im Ocean Wing und bieten entweder Blick auf den Pool oder zum tropischen Garten.
Deluxe Family (8): 45-61 m² grosse Zimmer im Main Wing sind ideal für Familien mit 2 Kindern.
Premier Family (12): 45 m² grosse Zimmer im Ocean Wing bieten genügend Platz für 2 Erwachsene und 2 Kinder.
Ocean Club (40): 36 m² gross, im Ocean Wing mit Meersicht und Zugang zur Ocean Club Lounge, wo am Tag alkoholfreie Getränke/Snacks und abends Cocktails serviert werden.
Mactan Suite (3): 68 m² grosse Suiten mit separatem Wohnraum befinden sich im Main Wing und haben ebenfalls Zugang zur Ocean Club Lounge.
ab CHF 105.– / pro Person
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