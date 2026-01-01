Die 530 luxuriösen Zimmer sind mit lokalen und traditionell philippinischen Materialien gestaltet und bieten modernen Luxus. Alle verfügen über einen Balkon, Bad/Dusche, Klimaanlage, Fern­­seher, Telefon, gratis Internetzugang, Mini­bar und Safe. Das Resort ist in zwei Teile aufgeteilt: Der Main Wing ist leicht zurückversetzt, der Ocean Wing liegt näher beim Meer.

Deluxe (185): Die 34-36 m² grossen Zimmer liegen im Main Wing zum tropischen Garten.

Deluxe Seaview (151): Gleiche Grösse und Aus­stattung wie Deluxe, jedoch mit Meersicht.

Premier (80): Die 34-36 m² grossen Zimmer liegen im Ocean Wing und bieten entweder Blick auf den Pool oder zum tropischen Garten.

Deluxe Family (8): 45-61 m² grosse Zimmer im Main Wing sind ideal für Familien mit 2 Kindern.

Premier Family (12): 45 m² grosse Zimmer im Ocean Wing bieten genügend Platz für 2 Erwachsene und 2 Kinder.

Ocean Club (40): 36 m² gross, im Ocean Wing mit Meersicht und Zugang zur Ocean Club Lounge, wo am Tag alkoholfreie Ge­trän­­ke/Snacks und abends Cocktails serviert werden.

Mactan Suite (3): 68 m² grosse Suiten mit separatem Wohnraum befinden sich im Main Wing und haben ebenfalls Zugang zur Ocean Club Lounge.