Bluewater Maribago Beach Resort
Cebu
Beschreibung
Einleitung
3 Swimmingpools, «Amuma Spa», Wassersportangebote, Fitnesscenter, Tischtennis, Volleyball, Billard, Souvenirshop, Kinderspielplatz und Kinderpool, gelegentlich Abendunterhaltung. Shuttleservice nach Cebu City (mehrmals wöchentlich).
Lage
Direkt an einem hellen Sandstrand auf der Insel Mactan (Schwimmen ist bei Ebbe nicht möglich). Transferzeit zum Flughafen Cebu-Mactan ca. 20 Minuten.
Angebot
Den Gästen stehen drei Restaurants und zwei Bars offen. Das Hauptrestaurant «Allegro» hat eine internationale Karte sowie Buffets. «The Cove» bietet ein vielseitiges Seafood Menü und im Restaurant «Delfino’s» werden italienische Gerichte serviert.
Zimmer
Die 174 komfortablen Zimmer verfügen über eine eigene Veranda mit Blick zum Swimmingpool und in den tropischen Garten und sind ausgestattet mit einem Bad mit Badewanne und separater Dusche, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar und Kaffee-/Teekocher.
Deluxe (76): Die 37 m² grossen Zimmer befinden sich im Garden- sowie im Beachwing.
Amuma Spa Suite (54): 42 m² grosse Zimmer im Amuma Spa Wing, dem hinteren, ruhigeren Teil des Resorts.
Premier Deluxe (56): Die 36 m² grossen Zimmer in Strandnähe sind moderner eingerichtet, heller gestaltet und verfügen über ein grosses Badezimmer.
Deluxe (76): Die 37 m² grossen Zimmer befinden sich im Garden- sowie im Beachwing.
Amuma Spa Suite (54): 42 m² grosse Zimmer im Amuma Spa Wing, dem hinteren, ruhigeren Teil des Resorts.
Premier Deluxe (56): Die 36 m² grossen Zimmer in Strandnähe sind moderner eingerichtet, heller gestaltet und verfügen über ein grosses Badezimmer.
ab CHF 74.– / pro Person
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