Direkt an einem hellen Sandstrand auf der Insel Mactan (Schwimmen ist bei Ebbe nicht möglich). Transferzeit zum Flug­hafen Cebu-Mactan ca. 20 Minuten.

Den Gästen stehen drei Restaurants und zwei Bars offen. Das Haupt­restaurant «Allegro» hat eine internationale Karte sowie Buffets. «The Cove» bietet ein vielseitiges Seafood Menü und im Rest­au­rant «Delfino’s» werden italienische Gerichte serviert.

Die 174 komfortablen Zimmer verfügen über eine eigene Veranda mit Blick zum Swimmingpool und in den tropischen Garten und sind ausgestattet mit einem Bad mit Badewanne und separater Du­sche, Klima­anlage, Fern­seher, Telefon, gra­tis In­ter­net­zugang, Mini­bar und Kaffee-/Tee­kocher.

Deluxe (76): Die 37 m² grossen Zimmer be­­fin­den sich im Garden- sowie im Beach­wing.

Amuma Spa Suite (54): 42 m² grosse Zimmer im Amuma Spa Wing, dem hinteren, ruhigeren Teil des Resorts.

Premier Deluxe (56): Die 36 m² grossen Zim­mer in Strandnähe sind moderner eingerichtet, heller gestaltet und verfügen über ein grosses Bad­ezimmer.