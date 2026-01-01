Costabella Tropical Beach Hotel
Cebu
Beschreibung
Einleitung
Zwei gepflegte Swimmingpools, ein feiner Sandstrand sowie vielfältige Wassersportmöglichkeiten sorgen für Abwechslung. Wer Ruhe sucht, lässt sich im «Lema Filipino Spa» mit wohltuenden Anwendungen verwöhnen. Für aktive Gäste steht ein Fitnesscenter zur Verfügung. «Kiddie Korner» für Kinder von 4-10 Jahren. Gelegentliche Abendunterhaltung.
Lage
Direkt an einem privaten Strandabschnitt auf der Insel Mactan. Zum Flughafen Cebu sind es 25 Fahrminuten.
Angebot
Das «La Marina» bildet das kulinarische Herz des Resorts und serviert internationale sowie philippinische Spezialitäten in entspannter Atmosphäre mit Blick auf den Pool oder das Meer. Ergänzt wird das Angebot durch das «Brisa» direkt am Strand, welches sich auf Meeresfrüchte und Grillgerichte spezialisiert, ideal für ein Abendessen bei Sonnenuntergang. Beliebter Treffpunkt ist die stilvolle «Luna Bar & Tapas», wo Sie mit kreativen kleinen Gerichten und erfrischenden Cocktails verwöhnt werden. Ideal für einen genussvollen Aperitif.
Zimmer
Die 151 Zimmer und Suiten sind liebevoll gestaltet und vereinen spanisch inspirierte Architektur mit lokalen Materialien und warmen Farben. Die Unterkünfte bieten Blick auf den Garten, den Pool oder das Meer und verfügen teilweise über einen Balkon oder eine Terrasse. Zur Ausstattung gehören Klimaanlage, Minibar, Fernseher, gratis Internetzugang, Safe sowie Kaffee-/Teekocher und Badezimmer mit Badewanne. Die Suiten verfügen zudem über ein Badezimmer mit Badewanne und separater Dusche.
Im dreistöckigen Ostflügel gelegen mit Blick auf den Garten und die beiden Swimmingpools.
Die 151 Zimmer und Suiten sind liebevoll gestaltet und vereinen spanisch inspirierte Architektur mit lokalen Materialien und warmen Farben. Die Unterkünfte bieten Blick auf den Garten, den Pool oder das Meer und verfügen teilweise über einen Balkon oder eine Terrasse. Zur Ausstattung gehören Klimaanlage, Minibar, Fernseher, gratis Internetzugang, Safe sowie Kaffee-/Teekocher und Badezimmer mit Badewanne. Die Suiten verfügen zudem über ein Badezimmer mit Badewanne und separater Dusche.
Deluxe North Wing (33): 24 m² grosse Zimmer im hinteren Teil der Anlage mit Fenster und Blick ins Grüne.
Deluxe Poolside (24): mit 28 m² etwas grösser und zusätzlich mit einem kleinen Balkon oder einer Veranda (offen zum Nachbarszimmer).
Im dreistöckigen Ostflügel gelegen mit Blick auf den Garten und die beiden Swimmingpools.
Premier Deluxe Poolside (60): 36 m² grosse, hellere Zimmer im siebenstöckigen Westflügel. Mit Badewanne, privatem Balkon und Blick auf den Garten, die Swimmingpools und den Strand.
Seafront Junior Suite (6): mit 50 m² die grössten Suiten des Hotels, ebenfalls im Westflügel gelegen, mit herrlichem Meerblick.
Seaview Junior Suite (4): 30 m² grosse Suiten, in einem zweistöckigen Gebäude direkt am Strand gelegen, mit uneingeschränktem Blick auf das Meer und die Vegetation.
Sunrise Corner Junior Suite (4): Ecksuiten im gleichen Gebäude wie die Seaview Junior Suiten, jedoch mit 36 m² etwas grösser.
ab CHF 53.– / pro Person
Loading map...