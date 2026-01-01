Crimson Resort & Spa Mactan
Cebu
Beschreibung
Einleitung
Ein besonderes Merkmal des Resorts und Herzstück der Anlage ist der Infinity-Pool, der scheinbar nahtlos in das atemberaubende Blau des Meeres übergeht und den Gästen einen spektakulären Ausblick bietet. Weiterer Pool mit Kinderbecken in der «Crimzone» im hinteren Bereich der Anlage. Das ausgezeichnete «Aum Spa» mit Sauna und Dampfbad bietet entspannende Anwendungen, auch in luftigen Outdoor Cabanas. Fitnesscenter und Kinderclub ebenfalls in der «Crimzone». Wassersport wird vor Ort von einem Partner angeboten.
Lage
Das Resort liegt an einer kleinen, privaten Bucht mit Strand. Die Fahrzeit zum Flughafen Cebu-Mactan dauert nur ca. 20 Minuten. Cebu City mit Geschäften, Shoppingcenter, etc. ist etwa 30-40 Minuten entfernt.
Angebot
Vielfältige Restaurants und Bars stehen Ihnen zur Verfügung. Geniessen Sie authentische Tapas im «Enye by Chele Gonzalez», wunderbare japanische Küche im «Aka», oder besuchen Sie das «Saffron Café» für lokale sowie internationale Speisen. Der trendige «Azure Beach Club» mit Musik lädt zu Cocktails und Häppchen in einer schicken Lounge über dem Ozean. Eine Pool Bar und ein Laden mit Glacés und weiteren Köstlichkeiten runden das Angebot ab.
Zimmer
Die Anlage im Bungalowstil umfasst 290 Zimmer. Die Deluxe Zimmer befinden sich in einem zweistöckigen Gebäude, die weiteren Zimmerkategorien sind als Bungalows im Garten verteilt. Die Einrichtung wird von gemütlichen warmen Erdtönen dominiert. Alle Zimmer verfügen über Badezimmer mit Badewanne und Dusche. Ausgestattet mit Klimaanlage, gratis Internetzugang, Fernseher, Telefon, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn bieten Sie alles für einen entspannten Urlaub.
Zusätzlich kleiner Kühlschrank, und Kaffeemaschine.
Die Anlage im Bungalowstil umfasst 290 Zimmer. Die Deluxe Zimmer befinden sich in einem zweistöckigen Gebäude, die weiteren Zimmerkategorien sind als Bungalows im Garten verteilt. Die Einrichtung wird von gemütlichen warmen Erdtönen dominiert. Alle Zimmer verfügen über Badezimmer mit Badewanne und Dusche. Ausgestattet mit Klimaanlage, gratis Internetzugang, Fernseher, Telefon, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn bieten Sie alles für einen entspannten Urlaub.
Deluxe (116): 36 m² grosse Zimmer in warmen Erdtönen in zweistöckigen Gebäuden mit Gartensicht.
Deluxe Garden (134): 44 m² gross, im Erdgeschoss gelegen, bieten diese Zimmer einen kleinen Garten hinter dem Bad und eine Regendusche.
Zusätzlich kleiner Kühlschrank, und Kaffeemaschine.
Private Pool Villa (10): 115 m² gross, mit separatem Wohnbereich, Badezimmer mit Gartenblick sowie einem privaten Pool mit Sonnendeck.
Beach Casita (2): Ebenfalls 115 m² gross mit Wohnbereich und Terrasse, nur wenige Schritte vom Meer entfernt mit toller Sicht auf den Ozean.
Beach Villa (2): 115 m² grosse Villen mit separatem Wohnbereich und einem privaten Pool mit Liegen direkt am Strand vorne. Kaffeemaschine.
ab CHF 137.– / pro Person
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