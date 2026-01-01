Die Anlage im Bungalowstil umfasst 290 Zimmer. Die Deluxe Zimmer befinden sich in einem zweistöckigen Gebäude, die weiteren Zimmerkategorien sind als Bungalows im Garten verteilt. Die Einrichtung wird von gemütlichen warmen Erdtönen dominiert. Alle Zimmer verfügen über Badezimmer mit Badewanne und Dusche. Ausgestattet mit Klimaanlage, gratis Internetzugang, Fernseher, Telefon, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn bieten Sie alles für einen entspannten Urlaub.

Deluxe (116): 36 m² grosse Zimmer in warmen Erdtönen in zweistöckigen Gebäuden mit Gartensicht.

Deluxe Garden (134): 44 m² gross, im Erdgeschoss gelegen, bieten diese Zimmer einen kleinen Garten hinter dem Bad und eine Regendusche.

Zusätzlich kleiner Kühlschrank, und Kaffeemaschine.

Private Pool Villa (10): 115 m² gross, mit separatem Wohnbereich, Badezimmer mit Gartenblick sowie einem privaten Pool mit Sonnendeck.

Beach Casita (2): Ebenfalls 115 m² gross mit Wohnbereich und Terrasse, nur wenige Schritte vom Meer entfernt mit toller Sicht auf den Ozean.

Beach Villa (2): 115 m² grosse Villen mit separatem Wohnbereich und einem privaten Pool mit Liegen direkt am Strand vorne. Kaffeemaschine.