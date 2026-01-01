Shangri-La's Boracay Resort & Spa
Boracay
Beschreibung
Einleitung
Drei Swimmingpools, «Chi Spa» mit traumhaftem Ausblick, Yoga, Tennis und Pickleball, Fitnesscenter, Boutique, Kids Club und Freizeitbereich mit Tischfussball und Billard. Darüber hinaus werden zahlreiche Wassersportmöglichkeiten wie Schnorcheln, Tauchen, Jetski, Kajakfahren, Kitesurfen und Parasailing angeboten. Die Resortanlage ist sehr weitläufig, auf Wunsch werden Sie mit Buggies chauffiert. Der 18-Loch Golfplatz von Boracay befindet sich in der Nähe.
Lage
Direkter Zugang zu den zwei grandiosen Stränden Punta Bunga und Banyugan an einer 350 m langen Strandfront im Nordwesten der Insel. Die Fahrzeit zum White Beach beträgt 15 Minuten (Shuttleservice). Vom Flughafen Caticlan werden Sie zur Shangri-La Lounge begleitet und anschliessend im resorteigenen Speedboat direkt zum Resort gefahren (Transferzeit insgesamt rund eine Stunde).
Angebot
In vier Restaurants, zwei Bars und der Lounge werden Sie verköstigt. Internationale, asiatische und philippinische Menüs sowie Seafood und Barbecue stehen im «Vintana Asian Café» und dem «Cielo» Restaurant im Angebot. Im schön gelegenen «Sirena» werden Seafood Spezialitäten serviert. Mediterrane Küche gibt es im «Rima».
Zimmer
219 elegante, mit einheimischen Materialien und schönem Holzboden eingerichtete und in die üppige Vegetation eingebettete Zimmer, Suiten und Villen. Zur Ausstattung gehört ein Badezimmer mit separater Regendusche, Klimaanlage, Fernseher, iPod-Station, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe und Kaffee-/Teekocher sowie ein privater Balkon mit Tagesbett. Den Gästen in den Suiten und Villen steht für individuelle Wünsche ein Butlerservice zur Verfügung.
In den unteren Etagen des südlichen Hotelflügels, nur wenige Schritte vom Punta Bunga Strand entfernt.
219 elegante, mit einheimischen Materialien und schönem Holzboden eingerichtete und in die üppige Vegetation eingebettete Zimmer, Suiten und Villen. Zur Ausstattung gehört ein Badezimmer mit separater Regendusche, Klimaanlage, Fernseher, iPod-Station, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe und Kaffee-/Teekocher sowie ein privater Balkon mit Tagesbett. Den Gästen in den Suiten und Villen steht für individuelle Wünsche ein Butlerservice zur Verfügung.
Deluxe (84): 63 m² grosse Zimmer in sechsstöckigen Gebäuden mit Blick in den Garten.
Deluxe Seaview (24): Diese Zimmer mit Aussicht über den Garten in Richtung Meer sind ebenfalls 63 m² gross und in den zwei obersten Etagen gelegen.
Premier Seaview (48): 63 m² gross, nur wenige Schritte vom Meer entfernt nahe des Punta Bunga Strandes gelegen.
Premier Family Seaview (18): mit 66 m² etwas grösser und ideal für Familien.
Seaview Suite (9): 127 m² grosse Suiten mit einem Whirlpool im Freien.
In den unteren Etagen des südlichen Hotelflügels, nur wenige Schritte vom Punta Bunga Strand entfernt.
Tree House Villa (11): 216 m² grosse, am Hang gebaute zweistöckige Villen mit grandioser Meersicht. Im unteren Bereich befindet sich das Schlafzimmer mit grossen Fenstern, auf der oberen Etage ist der Wohnbereich und Balkon mit Whirlpool. Die Aussicht auf die Sonnenuntergänge ist unvergesslich.
1-Bedroom Pool Villa (11): 266 m² grosse Villen (inkl. Aussenbereich) mit viel Privatsphäre, einem Schlaf- und einem Wohnzimmer sowie einer Dusche im Freien.
Hier verbringen Sie erholsame Stunden mit privatem Swimmingpool (25 m²), einer Pergola zum draussen essen sowie einem schönen Garten mit Hängematte. Über einen kurzen Weg besteht Zugang zum Strand.
ab CHF 224.– / pro Person
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