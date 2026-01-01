Coast Boracay
Boracay
Beschreibung
Einleitung
Im grossen Innenhof in der Mitte des Hotels gibt es zwei separate Poolbereiche mit Liegen und einen Kinderpool. Der schöne Strandbereich lädt ebenfalls zum Relaxen ein. Ein kleiner Fitnessraum und kleiner Spa mit Massageangebot. Boutique mit vielen lokalen Marken. Boracays 18-Loch Golfplatz befindet sich in der Nähe.
Lage
Das Coast Boracay befindet sich direkt am White Beach, in der Mitte der Boat Station 2 und 3. Die Fahr- und Bootszeit von Caticlan beträgt insgesamt etwa 40 Minuten. Den Flughafen von Kalibo erreichen Sie in rund 2 ½ Stunden.
Hinweis: Das Baden im Meer kann wegen der Algenblüte ab Ende Februar bis Ende Mai zeitweise beeinträchtigt werden.
Hinweis: Das Baden im Meer kann wegen der Algenblüte ab Ende Februar bis Ende Mai zeitweise beeinträchtigt werden.
Angebot
Das «Cha Cha Beach Café» mit cooler Terrasse befindet sich direkt am Strand und serviert frische, international inspirierte Küche und leckere Cocktails. Abends gibt es jeweils die beliebte Happy Hour mit musikalischer Umrahmung. Zahlreiche weitere Restaurants und Bars sind entlang des White Beach zu finden.
Zimmer
Die Zimmer im Erdgeschoss sind mit direktem Zugang zum Poolbereich und bieten daher etwas eingeschränkte Privatsphäre.
Das Resort verfügt über 71 Zimmer in maximal vierstöckigen Gebäuden im Atrium-Stil, welche den Poolbereich einrahmen. Die Zimmer sind hell, modern und zweckmässig eingerichtet. Die Innendesigner arbeiteten zusammen mit Webern aus Mindanao. Die lokalen, handgefertigten Dekorationselemente geben der Einrichtung einen schönen philippinischen Akzent. Alle Zimmer verfügen über Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn sowie einem Badezimmer mit Dusche.
Die Zimmer im Erdgeschoss sind mit direktem Zugang zum Poolbereich und bieten daher etwas eingeschränkte Privatsphäre.
Deluxe (18): 25 m² grosse Zimmer mit Sitzecke.
Premier (32): gleiche gross wie Deluxe Zimmer, hochwertigere Ausstattung, teilweise im 4. Stock mit Aussicht.
One-Bedroom Suite (6): Diese 50 m² grossen Zimmer bieten ein separates Wohnzimmer mit zwei Sofabetten.
Loft (3): 51 m² grosse, zweistöckige Zimmer. Im oberen Stockwerk befindet sich das Bett und Badezimmer, im unteren Stock ist der Wohnbereich mit Küche, Esstisch und zusätzlichem Badezimmer. Von dieser Kategorie gibt es keine Zimmer im Erdgeschoss.
ab CHF 75.– / pro Person
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