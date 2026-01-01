Das Resort verfügt über 71 Zimmer in maximal vierstöckigen Gebäuden im Atrium-Stil, welche den Poolbereich einrahmen. Die Zimmer sind hell, modern und zweckmässig eingerichtet. Die Innendesigner arbeiteten zusammen mit Webern aus Mindanao. Die lokalen, handgefertigten Dekorationselemente geben der Einrich­tung einen schönen philippinischen Akzent. Alle Zimmer verfügen über Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fern­seher, Mini­bar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn sowie einem Bade­zim­mer mit Dusche.

Die Zimmer im Erdgeschoss sind mit direktem Zugang zum Poolbereich und bieten daher etwas ein­ge­schränkte Privatsphäre.

Deluxe (18): 25 m² grosse Zimmer mit Sitzecke.

Premier (32): gleiche gross wie Deluxe Zimmer, hochwertigere Ausstattung, teilweise im 4. Stock mit Aussicht.

One-Bedroom Suite (6): Diese 50 m² grossen Zimmer bieten ein separates Wohnzimmer mit zwei Sofabetten.

Loft (3): 51 m² grosse, zweistöckige Zimmer. Im oberen Stock­werk befindet sich das Bett und Badezimmer, im unteren Stock ist der Wohnbereich mit Küche, Esstisch und zusätzlichem Badezimmer. Von dieser Kategorie gibt es keine Zimmer im Erdgeschoss.