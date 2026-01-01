Beschreibung

Einleitung Die riesige Poolanlage mit 3'300 m² ist zurzeit die grösste der Insel Boracay. Für noch mehr Bewegung besuchen Sie das Fitnesscenter oder einen der vielen täglich wechselnden und kostenlosen Aktivitäten wie Zumba, Yoga, Aqua Aerobic, Bauchtanz oder einheimische Tänze. Im «Sagay Spa» geniessen Sie wohltuende Anwendungen, ausserdem gibt es ein breites Wassersportangebot mit Kayak-, SUP- Verleih, Parasailing, Kitesurfen, Schnorcheln und vielem mehr. Eine Sauna, ein Hairsalon, ein kleiner Shop sowie ein Kids Club für die jüngeren Gäste ist auch vorhanden.

Lage Im Nordwesten von Boracay direkt am wunderschönen Punta Bunga Strand. Gleich rundherum gibt es keine lokalen Restaurants oder ähnlich, es befinden sich aber an beiden Enden des Strandes noch zwei andere gute Hotels. Die Fahrzeit zum bekannten White Beach beträgt 15 Minuten. Der Flughafen Caticlan ist ca. eine Stunde Fahrzeit entfernt.

Angebot Lassen Sie sich in sieben verschiedenen Lokalen verwöhnen. Ihre kulinarische Weltreise beginnt im «The Market» mit internationalen und lokalen Speisen, weiter geht es im «Ssäm» mit dem Besten der koreanischen, japanischen und chinesischen Küche und für klassisch italienisch erwartet Sie das «Brezza» mit Pizzaofen. Kaffee, Kuchen und Cocktails sowie die berühmte «Chocolate Hour» aufs Haus gibt es täglich im «The Café» und ist bei Gross und Klein sehr beliebt. Eine Pool Bar, ein Pub mit Karaoke und Live Sport sowie ein Beach Club für abendliche Cocktails bei Sonnenuntergang machen das Angebot komplett.