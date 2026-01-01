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Discovery Boracay

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Boracay

Trendiges, ungezwungenes Strandleben in moderner Architektur für Junge und Junggebliebene. Nicht selten trifft man hier bekannte Stars aus der Musik- und Unterhaltungsindustrie.

Beschreibung

Einleitung
Grosser Swimmingpool mit Kinderbereich, Jacuzzi und Poolbar. Ein weiterer Pool und freistehende Jacuzzis befinden sich im hinteren Teil der Anlage auf dem Dach bei der «360 Roof Lounge». Im schönen «Terra Spa» werden verschiedene Be­hand­lungen angeboten. Fitnesscenter, Bibliothek, Billard, Auf­ent­haltsraum und Sand­kasten für Kinder. Boracay’s 18-Loch Golfplatz ist von hier aus schnell erreichbar.
Lage
An einem der schönsten Abschnitte des White Beach (Boat Station 1), welcher hier am nördlichen Ende ganz fein und hell ist. Viele Restau­rants, Bars und Musiklokale erreichen Sie zu Fuss dem Strand entlang. Mit dem hoteleigenen Speed­boot erreichen Sie Boracay aus Caticlan in zehnminütiger Über­fahrt. Vom Anlegeort auf Boracay erfolgt ein Auto­transfer zum Resort. Gesamte Anreise ab Flugplatz Caticlan rund 40 Minuten. Die Anreise vom Flug­hafen Kalibo dauert rund drei Stunden.

Hinweis: Das Baden im Meer kann wegen der Algenblüte ab Ende Februar bis Ende Mai zeitweise beeinträchtigt werden.
Angebot
Im «Sands» Restaurant wird das Früh­stück und ganztags mediterrane und asiatische Küche serviert. Im trendigen «Indigo» Restaurant oder direkt am Strand geniessen Sie Ihr Abendessen. Italienische Speziali­täten stehen im «Forno Osteria» auf dem Menü. Tagsüber verwöhnen Sie die Ange­stellten mit aufmerksamem Service am Strand oder am Swim­mingpool an der Pool Bar und abends geniessen Sie Drinks mit Blick auf das Meer in der «360 Roof Lounge» oder an der «Sand Bar».
Zimmer

99 luxuriöse Zimmer mit schlichtem Design. Zur Zimmerausstattung gehören eine Sitzecke, ein offener Ankleidebereich, welcher in das Badezimmer übergeht, Dusche, Klimaanlage, Fernseher, Multi­media Sta­tion, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe, Nes­pres­so Maschine, Tee­kocher und Föhn. Alle verfügen über einen kleinen Balkon oder eine Terrasse mit Sitz­gelegen­heit und bieten 24-Stunden Zim­­mer­service.
Junior Suite (65): 40-45 m² gross, in der Zimmermitte platziertes grosses Bett, sowie zusätzlich ein Tagesbett.
1-Bedroom Suite (6): 65 m² grosse Suite mit separatem Wohn­­­zimmer mit Tagesbett und Esstisch, Bad mit Badewanne.
1-Bedroom Suite Premier (12): grosszügig konzipierte, 78 m² grosse Loft mit Ess- und Schlafbereich und einem Balkon mit Jacuzzi.

Im oberen, hinteren Teil des Resorts gelegen.
2-Bedroom Suite (3): 120 m² grosse Suiten mit 2 geräumigen Schlafzimmer, je eigenem Badezimmer, grosszügigem, hellen Wohnraum mit Essbereich, Bar und schönem Balkon.
2-Bedroom Suite Premier (2): 120 m² grosse Loft, gleiche Ausstattung wie 2-Bedroom Suite, jedoch verteilen sich die 2 Schlafzimmer auf 2 Etagen. Sehr einladendes Sonnendeck mit privatem Jacuzzi.

ab CHF 133.– / pro Person

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