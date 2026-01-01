Discovery Boracay
Boracay
Beschreibung
Einleitung
Grosser Swimmingpool mit Kinderbereich, Jacuzzi und Poolbar. Ein weiterer Pool und freistehende Jacuzzis befinden sich im hinteren Teil der Anlage auf dem Dach bei der «360 Roof Lounge». Im schönen «Terra Spa» werden verschiedene Behandlungen angeboten. Fitnesscenter, Bibliothek, Billard, Aufenthaltsraum und Sandkasten für Kinder. Boracay’s 18-Loch Golfplatz ist von hier aus schnell erreichbar.
Lage
An einem der schönsten Abschnitte des White Beach (Boat Station 1), welcher hier am nördlichen Ende ganz fein und hell ist. Viele Restaurants, Bars und Musiklokale erreichen Sie zu Fuss dem Strand entlang. Mit dem hoteleigenen Speedboot erreichen Sie Boracay aus Caticlan in zehnminütiger Überfahrt. Vom Anlegeort auf Boracay erfolgt ein Autotransfer zum Resort. Gesamte Anreise ab Flugplatz Caticlan rund 40 Minuten. Die Anreise vom Flughafen Kalibo dauert rund drei Stunden.
Hinweis: Das Baden im Meer kann wegen der Algenblüte ab Ende Februar bis Ende Mai zeitweise beeinträchtigt werden.
Hinweis: Das Baden im Meer kann wegen der Algenblüte ab Ende Februar bis Ende Mai zeitweise beeinträchtigt werden.
Angebot
Im «Sands» Restaurant wird das Frühstück und ganztags mediterrane und asiatische Küche serviert. Im trendigen «Indigo» Restaurant oder direkt am Strand geniessen Sie Ihr Abendessen. Italienische Spezialitäten stehen im «Forno Osteria» auf dem Menü. Tagsüber verwöhnen Sie die Angestellten mit aufmerksamem Service am Strand oder am Swimmingpool an der Pool Bar und abends geniessen Sie Drinks mit Blick auf das Meer in der «360 Roof Lounge» oder an der «Sand Bar».
Zimmer
99 luxuriöse Zimmer mit schlichtem Design. Zur Zimmerausstattung gehören eine Sitzecke, ein offener Ankleidebereich, welcher in das Badezimmer übergeht, Dusche, Klimaanlage, Fernseher, Multimedia Station, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe, Nespresso Maschine, Teekocher und Föhn. Alle verfügen über einen kleinen Balkon oder eine Terrasse mit Sitzgelegenheit und bieten 24-Stunden Zimmerservice.
Im oberen, hinteren Teil des Resorts gelegen.
99 luxuriöse Zimmer mit schlichtem Design. Zur Zimmerausstattung gehören eine Sitzecke, ein offener Ankleidebereich, welcher in das Badezimmer übergeht, Dusche, Klimaanlage, Fernseher, Multimedia Station, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe, Nespresso Maschine, Teekocher und Föhn. Alle verfügen über einen kleinen Balkon oder eine Terrasse mit Sitzgelegenheit und bieten 24-Stunden Zimmerservice.
Junior Suite (65): 40-45 m² gross, in der Zimmermitte platziertes grosses Bett, sowie zusätzlich ein Tagesbett.
1-Bedroom Suite (6): 65 m² grosse Suite mit separatem Wohnzimmer mit Tagesbett und Esstisch, Bad mit Badewanne.
1-Bedroom Suite Premier (12): grosszügig konzipierte, 78 m² grosse Loft mit Ess- und Schlafbereich und einem Balkon mit Jacuzzi.
Im oberen, hinteren Teil des Resorts gelegen.
2-Bedroom Suite (3): 120 m² grosse Suiten mit 2 geräumigen Schlafzimmer, je eigenem Badezimmer, grosszügigem, hellen Wohnraum mit Essbereich, Bar und schönem Balkon.
2-Bedroom Suite Premier (2): 120 m² grosse Loft, gleiche Ausstattung wie 2-Bedroom Suite, jedoch verteilen sich die 2 Schlafzimmer auf 2 Etagen. Sehr einladendes Sonnendeck mit privatem Jacuzzi.
ab CHF 133.– / pro Person
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