99 luxuriöse Zimmer mit schlichtem Design. Zur Zimmerausstattung gehören eine Sitzecke, ein offener Ankleidebereich, welcher in das Badezimmer übergeht, Dusche, Klimaanlage, Fernseher, Multi­media Sta­tion, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe, Nes­pres­so Maschine, Tee­kocher und Föhn. Alle verfügen über einen kleinen Balkon oder eine Terrasse mit Sitz­gelegen­heit und bieten 24-Stunden Zim­­mer­service.

Junior Suite (65): 40-45 m² gross, in der Zimmermitte platziertes grosses Bett, sowie zusätzlich ein Tagesbett.

1-Bedroom Suite (6): 65 m² grosse Suite mit separatem Wohn­­­zimmer mit Tagesbett und Esstisch, Bad mit Badewanne.

1-Bedroom Suite Premier (12): grosszügig konzipierte, 78 m² grosse Loft mit Ess- und Schlafbereich und einem Balkon mit Jacuzzi.

Im oberen, hinteren Teil des Resorts gelegen.

2-Bedroom Suite (3): 120 m² grosse Suiten mit 2 geräumigen Schlafzimmer, je eigenem Badezimmer, grosszügigem, hellen Wohnraum mit Essbereich, Bar und schönem Balkon.

2-Bedroom Suite Premier (2): 120 m² grosse Loft, gleiche Ausstattung wie 2-Bedroom Suite, jedoch verteilen sich die 2 Schlafzimmer auf 2 Etagen. Sehr einladendes Sonnendeck mit privatem Jacuzzi.