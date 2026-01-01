Beschreibung

Einleitung Inmitten der Anlage befindet sich der schöne Hauptpool mit Kinderbecken und Jacuzzi. Vom Infinity Pool und der angrenzenden Dachterrasse aus haben Sie einen spektakulären Panoramablick über den White Beach und das Meer. Gut ausgestattetes Fitnesscenter, Spa mit verschiedenen Wellness- und Schönheitsbehandlungen, Yoga, Kinderclub, Boutique. Zahlreiche Wassersport- und Ausflugsmöglichkeiten wie Bootstouren zu benachbarten Inseln, Schnorchel- und Tauchtrips sowie Wanderungen zu Aussichtspunkten wie dem Mount Luho werden durch Fremdanbieter am Strand angeboten .

Lage Am nördlichen Ende des wunderschönen White Beach bei Station I gelegen. Restaurants, Bars und Pubs erreichen Sie zu Fuss am Strand entlang. Die lebhafte Station II ist mit dem E-Trike (elektrisches Tricycle) auch nur wenige Fahrminuten entfernt. Den Flughafen Caticlan erreichen Sie mit dem Auto und Speedboot in 40 Minuten, den Flughafen Kalibo in rund 3 Stunden.



Hinweis: Das Baden im Meer kann wegen der Algenblüte ab Ende Februar bis Ende Mai zeitweise beeinträchtigt werden.

Angebot Im Hauptrestaurant «Tartine» werden internationale Köstlichkeiten und lokale Spezialitäten angeboten. Das «Crust» verwöhnt Sie mit leckeren Grillgerichten und knuspriger Pizza aus dem eigenen Pizzaofen. Kleine Häppchen, frische Salate, Sandwiches und Bowls gibt es in der Lobby Lounge & Bar «+36».