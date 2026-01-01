Traumhafte Sandstrände sind prägend für die Ostküste der malaiischen Halbinsel. Die schönsten Strände der Region liegen rund um die Stadt Kuantan, die auch das kulturelle Zentrum der Region ist. Innerhalb weniger Jahre hat sich Kuantan von einer verschlafenen Provinzhauptstadt zu einer modernen Metropole entwickelt, die auch zahlreiche Sehenswürdigkeiten aufweist. Naturliebhaber und Wassersportler zieht es auf die der Ostküste vorgelagerten Inseln Tioman und Perhentian. Tioman ist ein echtes Naturparadies. Das Innere von Tioman ist mit tropischem Dschungel bedeckt und rund um die Insel liegen zahlreiche interessante Tauchgebiete.

Das kristallklare Wasser der Perhentian Islands lädt zum Tauchen und Schnorcheln ein, die unberührte Natur im Hinterland ist ideal für ausgiebige Spaziergänge und Wanderungen. Ihre exklusiven Resorts an der Ostküste sind die ideale Basis für tolle Unternehmungen, Ausflüge oder einfach nur zum Relaxen. Sie bieten auch verwöhnten Reisenden allen Komfort, den sie sich nur wünschen können. Lassen Sie unsere Asien Spezialisten die Organisation Ihrer Reise nach Malaysia mit inbegriffenem Hotelaufenthalt übernehmen!