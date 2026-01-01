Malaysias Ostküste Reisen
Ferien auf der malaiischen Halbinsel
Perhentian Marriott Resort & Spa
ab CHF 84.– / pro Person
Perhentian
Drei grosszügige Swimmingpools mit traumhaftem Meerblick, ein gut ausgestattetes Fitnesscenter, ein Yogadeck sowie...
Japamala Resort
ab CHF 124.– / pro Person
Tioman
Das kristallklare Meer lädt zum Schwimmen und Schnorcheln ein. Schöner Spa, zwei kleine Swimmingpools. In der...
The Boathouse Pulau Tioman
ab CHF 135.– / pro Person
Tioman
Der grosszügige Swimmingpool direkt am Strand mit Liegen und Sonnenschirmen lädt zum Entspannen und Verweilen ein....
BuBu Villa
ab CHF 205.– / pro Person
Perhentian
Das Hotel bietet Aktivitäten wie Schnorcheln im türkisfarbenen Wasser, Wandern durch den Dschungel, Insel-Hopping,...
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