309 komfortable und mit allen Annehm­lich­­keiten ausgestattete Zimmer und Suiten.

Deluxe (66): 30 m² gross mit Blick aufs üppige Grün.

Deluxe Sea Facing (50): 30 m² gross mit Meerblick.

Premier Seaview (80): 34 m² grosse Zimmer mit Balkon und wundervollen Meersicht.

Deluxe Family Room (20): die 41 m² grossen Zimmer sind ideal für Familien und mit einem King Bed sowie einem ausziehbaren Tagesbett ausgestattet. Balkon mit Blick auf die schöne Gartenanlage.

Premier Family Room (14): 62 m² gross. Die beiden Schlafbereiche sind mit einer dezenten Trennwand optisch geteilt. Mit Balkon und direkter Meersicht.