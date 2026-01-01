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Parkroyal Penang Resort

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Penang

Wunderschöner Garten mit grossen, schattenspendenden Bäumen. Das Resort bietet ein abwechslungsreiches Freizeitangebot, ideal für Familien mit Kindern.

Beschreibung

Einleitung
Zwei grosse Swim­mingpools, einer mit Wasserrutschen, gut aus­­gestattetes 24h-Fitnesscenter und schönes Spa. Der Strand ist für Wasser­­sportarten beliebt. Kid’s Club und Sou­­­­ve­­nier­­­­­­­­shop.
Lage
Direkt am berühmten Batu Feringgi Strand gelegen, ca. 30 Min. von George­town und ca. 70 Min. vom Flug­hafen entfernt. Ein­kaufs­möglichkeiten und lo­kale Restau­rants in unmittelbarer Nähe.
Angebot
In zwei verschiedenen Res­t­­­au­rants können Sie italienische Gastro­nomie, typische malaysische Speisen und asia­tische Küche geniessen. Die «Javana Lounge» mit Livemusik serviert Snacks und erfrischende Getränke. Poolbar.
Zimmer
309 komfortable und mit allen Annehm­lich­­keiten ausgestattete Zimmer und Suiten.
Deluxe (66): 30 m² gross mit Blick aufs üppige Grün.
Deluxe Sea Facing (50): 30 m² gross mit Meerblick.
Premier Seaview (80): 34 m² grosse Zimmer mit Balkon und wundervollen Meersicht.
Deluxe Family Room (20): die 41 m² grossen Zimmer sind ideal für Familien und mit einem King Bed sowie einem ausziehbaren Tagesbett ausgestattet. Balkon mit Blick auf die schöne Gartenanlage.
Premier Family Room (14): 62 m² gross. Die beiden Schlafbereiche sind mit einer dezenten Trennwand optisch geteilt. Mit Balkon und direkter Meersicht.
ab CHF 96.– / pro Person

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