Parkroyal Penang Resort
Penang
Beschreibung
Einleitung
Zwei grosse Swimmingpools, einer mit Wasserrutschen, gut ausgestattetes 24h-Fitnesscenter und schönes Spa. Der Strand ist für Wassersportarten beliebt. Kid’s Club und Souveniershop.
Lage
Direkt am berühmten Batu Feringgi Strand gelegen, ca. 30 Min. von Georgetown und ca. 70 Min. vom Flughafen entfernt. Einkaufsmöglichkeiten und lokale Restaurants in unmittelbarer Nähe.
Angebot
In zwei verschiedenen Restaurants können Sie italienische Gastronomie, typische malaysische Speisen und asiatische Küche geniessen. Die «Javana Lounge» mit Livemusik serviert Snacks und erfrischende Getränke. Poolbar.
Zimmer
309 komfortable und mit allen Annehmlichkeiten ausgestattete Zimmer und Suiten.
Deluxe (66): 30 m² gross mit Blick aufs üppige Grün.
Deluxe Sea Facing (50): 30 m² gross mit Meerblick.
Premier Seaview (80): 34 m² grosse Zimmer mit Balkon und wundervollen Meersicht.
Deluxe Family Room (20): die 41 m² grossen Zimmer sind ideal für Familien und mit einem King Bed sowie einem ausziehbaren Tagesbett ausgestattet. Balkon mit Blick auf die schöne Gartenanlage.
Premier Family Room (14): 62 m² gross. Die beiden Schlafbereiche sind mit einer dezenten Trennwand optisch geteilt. Mit Balkon und direkter Meersicht.
Deluxe (66): 30 m² gross mit Blick aufs üppige Grün.
Deluxe Sea Facing (50): 30 m² gross mit Meerblick.
Premier Seaview (80): 34 m² grosse Zimmer mit Balkon und wundervollen Meersicht.
Deluxe Family Room (20): die 41 m² grossen Zimmer sind ideal für Familien und mit einem King Bed sowie einem ausziehbaren Tagesbett ausgestattet. Balkon mit Blick auf die schöne Gartenanlage.
Premier Family Room (14): 62 m² gross. Die beiden Schlafbereiche sind mit einer dezenten Trennwand optisch geteilt. Mit Balkon und direkter Meersicht.
ab CHF 96.– / pro Person
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