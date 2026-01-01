Soori Penang
Penang
Beschreibung
Einleitung
Den Gästen steht ein kleines Spa sowie ein moderner Fitnessraum zur Verfügung. Über die «Journeys by Soori» können sie auf massgeschneiderten Ausflügen die kulinarischen, historischen und kulturellen Facetten Penangs entdecken. Die Lage im historischen Zentrum lädt ausserdem dazu ein, Georgetown zu Fuss zu erkunden und in die faszinierende Vielfalt der Stadt einzutauchen.
Lage
Das Soori Penang befindet sich direkt im Unesco-geschützten Altstadtviertel von Georgetown. Zahlreiche Sehenswürdigkeiten, Tempel, Museen, Street-Art-Gassen sowie die berühmten Hawker-Stände liegen in Gehdistanz. Die unmittelbare Nachbarschaft zum historischen Khoo Kongsi-Tempel verleiht dem Hotel eine aussergewöhnliche kulturelle Bedeutung. Gäste erhalten exklusiven Zugang zum beleuchteten Tempelhof nach den offiziellen Öffnungszeiten.
Angebot
Das stilvolle «Courtyard Restaurant» im begrünten Innenhof serviert lokale Spezialitäten und internationale Klassiker. Die elegante «Lounge & Wine Bar» lädt mit ausgesuchten Weinen, Spirituosen und leichten Gerichten zum Verweilen ein.
Zimmer
Zur Ausstattung gehören Klimaanlage, Fernseher, gratis Internetzugang, Nespresso-Maschine und Teeauswahl, eine kostenlose Gourmet-Minibar, Safe sowie luxuriöse Badezimmer mit exklusiven Pflegeprodukten und Föhn und ein separates Gäste-WC.
Die 15 grosszügigen Suiten zählen zu den exklusivsten Unterkünften in Georgetown. Untergebracht in liebevoll restaurierten Shophouses verbinden sie auf eindrucksvolle Weise das kulturelle Erbe Penangs mit modernem Wohnkomfort. Warme Holzelemente, klare Linien und kunstvoll geschnitzte Raumteiler schaffen eine stilvolle Atmosphäre und traditionelle Fensterläden und lichtdurchflutete Innenhöfe sorgen für ein angenehmes Raumgefühl. Dezente Peranakan-Details verleihen jeder Suite zudem einen ganz besonderen Charme.
Zur Ausstattung gehören Klimaanlage, Fernseher, gratis Internetzugang, Nespresso-Maschine und Teeauswahl, eine kostenlose Gourmet-Minibar, Safe sowie luxuriöse Badezimmer mit exklusiven Pflegeprodukten und Föhn und ein separates Gäste-WC.
Clan House Suite (): die 100 m² grossen Suiten bieten viel Privatsphäre und verfügen über elegante Wohn- und Schlafbereiche, luxuriöse Badezimmer sowie teilweise private Innenhöfe mit Wasserbecken und Brunnen.
ab CHF 440.– / pro Person
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