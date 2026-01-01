Die 15 grosszügigen Suiten zählen zu den exklusivsten Unterkünften in Georgetown. Untergebracht in liebevoll restaurierten Shophouses verbinden sie auf eindrucksvolle Weise das kulturelle Erbe Penangs mit modernem Wohnkomfort. Warme Holzelemente, klare Linien und kunstvoll geschnitzte Raumteiler schaffen eine stilvolle Atmosphäre und traditionelle Fensterläden und lichtdurchflutete Innenhöfe sorgen für ein angenehmes Raumgefühl. Dezente Peranakan-Details verleihen jeder Suite zudem einen ganz besonderen Charme.

Zur Ausstattung gehören Klimaanlage, Fernseher, gratis Internet­zugang, Nespresso-Maschine und Teeauswahl, eine kostenlose Gourmet-Minibar, Safe sowie luxuriöse Badezimmer mit exklusiven Pflegeprodukten und Föhn und ein separates Gäste-WC.

Clan House Suite (): die 100 m² grossen Suiten bieten viel Privatsphäre und verfügen über elegante Wohn- und Schlafbereiche, luxuriöse Badezimmer sowie teilweise private Innenhöfe mit Wasserbecken und Brunnen.