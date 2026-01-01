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Seven Terraces

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Penang

Die Suiten sind in restaurierten, chinesischen «Shophouses » untergebracht und strahlen eine Atmosphäre aus, die nach Georgetown und Penang passt. Die stilvolle Einrichtung und der aufmerksame Service runden das Erlebnis ab. Dank der tollen Lage sind viele Sehenswürdigkeiten, kleine Cafés und Restaurants, Essensstände und Handwerksbetriebe in Gehdistanz erreichbar.

Beschreibung

Einleitung
Zum Hotel gehört ein Swim­mingpool, welcher von tropischen Pflanzen umgeben ist.
Lage
Georgetown gehört seit 2008 zum Unesco Weltkulturerbe und verdient seinen Status vor allem wegen seiner Altstadt. Genau dort befindet sich dieses schmucke Bou­tique Hotel. Viele Sehens­würdigkeiten, kleine Cafés und Re­­stau­rants, Essensstände und Hand­werksbetriebe sind in Gehdistanz erreichbar. Die Transferzeit vom Flug­hafen beträgt etwa 20 Minuten.
Angebot
Empfeh­lens­­wert ist das Re­­stau­rant «Kebaya». Eine stilvolle Ein­rich­tung und ein rundum aufmerksamer Service ergänzen das kulinarische Erlebnis. An der Pool Lounge wird nachmittags Tee serviert.
Zimmer
Die 18 grosszügigen Suiten sind mit Klimaanlage, Fernseher, gratis Internet­zugang, Badezimmer mit Du­sche, Kaffee-/Tee­kocher und Safe ausgestattet.
Terrace Duplex Suite: 80 m² gross und mit einem grossen Doppelbett ausgestattet.
Stewart Appartement: 100 m², mit Doppel­bett und 2 Einzel­betten ausgestattet.
ab CHF 98.– / pro Person

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