Beschreibung

Einleitung Zum Hotel gehört ein Swim­mingpool, welcher von tropischen Pflanzen umgeben ist.

Lage Georgetown gehört seit 2008 zum Unesco Weltkulturerbe und verdient seinen Status vor allem wegen seiner Altstadt. Genau dort befindet sich dieses schmucke Bou­tique Hotel. Viele Sehens­würdigkeiten, kleine Cafés und Re­­stau­rants, Essensstände und Hand­werksbetriebe sind in Gehdistanz erreichbar. Die Transferzeit vom Flug­hafen beträgt etwa 20 Minuten.

Angebot Empfeh­lens­­wert ist das Re­­stau­rant «Kebaya». Eine stilvolle Ein­rich­tung und ein rundum aufmerksamer Service ergänzen das kulinarische Erlebnis. An der Pool Lounge wird nachmittags Tee serviert.