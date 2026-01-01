Seven Terraces
Penang
Beschreibung
Einleitung
Zum Hotel gehört ein Swimmingpool, welcher von tropischen Pflanzen umgeben ist.
Lage
Georgetown gehört seit 2008 zum Unesco Weltkulturerbe und verdient seinen Status vor allem wegen seiner Altstadt. Genau dort befindet sich dieses schmucke Boutique Hotel. Viele Sehenswürdigkeiten, kleine Cafés und Restaurants, Essensstände und Handwerksbetriebe sind in Gehdistanz erreichbar. Die Transferzeit vom Flughafen beträgt etwa 20 Minuten.
Angebot
Empfehlenswert ist das Restaurant «Kebaya». Eine stilvolle Einrichtung und ein rundum aufmerksamer Service ergänzen das kulinarische Erlebnis. An der Pool Lounge wird nachmittags Tee serviert.
Zimmer
Die 18 grosszügigen Suiten sind mit Klimaanlage, Fernseher, gratis Internetzugang, Badezimmer mit Dusche, Kaffee-/Teekocher und Safe ausgestattet.
Terrace Duplex Suite: 80 m² gross und mit einem grossen Doppelbett ausgestattet.
Stewart Appartement: 100 m², mit Doppelbett und 2 Einzelbetten ausgestattet.
Terrace Duplex Suite: 80 m² gross und mit einem grossen Doppelbett ausgestattet.
Stewart Appartement: 100 m², mit Doppelbett und 2 Einzelbetten ausgestattet.
ab CHF 98.– / pro Person
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