Insgesamt 304 geschmackvoll eingerichtete Zimmer und Suiten verteilen sich auf zwei Bereiche: den Garden Wing und den exklusiveren Rasa Wing. Die Zimmer bieten jeweils Blick auf den Garten, Pool oder das Meer und sind ausgestattet mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Tee­kocher, Safe, Föhn und Balkon oder Terrasse.

Deluxe Garden View - Garden Wing (66): 42 m² grosse Zimmer mit Sicht in den Garten und den Pool.

Deluxe Sea View - Garden Wing (90): gleiche Grösse und Ausstattung aber mit Meersicht.

Superior Family Seaview - Garden Wing (11): mit 50 m² etwas grösser und ideal für kleine Familien.

Das Zimmer ist mit einem King Bed und einem Einzelbett oder einem King Bed und einem Bettsofa ausgestattet. Grosser Balkon mit Sicht auf den Pool, den Garten bis zum Meer.

Deluxe Family - Garden Wing (8): 60 m² grosse Familienzimmer mit einem King Bed sowie Twin Beds bieten viel Platz und Komfort.

Superior - Rasa Wing (30): 40 m² grosse Zimmer im traditionellen malaysischen Stil, ruhig gelegen nahe der Rasa Wing Lounge, ohne Balkon.

Deluxe - Rasa Wing (25): 44 m² grosse Zimmer mit privatem Garten und direktem Zugang zu den gepflegten Anlagen und Pools.

Junior Suite - Rasa Wing (5): aussergewöhnlich grosszügige Junior Suiten mit 62 m², luxuriöser Ausstattung und eleganten Details in einem stilvoll gestalteten, offenen Raumkonzept.

Grosser Balkon mit Badewanne und Blick auf den Garten oder den Pool.

Rasa Wing Lounge: Gäste des exklusiveren Rasa Wings haben Zugang zum eigenen Swimmingpool (Kinder unter 16 Jahren nicht erlaubt) sowie zur Club Lounge mit gratis Getränken tagsüber, «After­noon Tea» und Cocktails am Abend.