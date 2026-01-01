Shangri-La's Rasa Sayang Resort & Spa
Penang
Beschreibung
Einleitung
Das Resort bietet ein abwechslungsreiches Freizeitangebot für Gäste jeden Alters. Entspannen Sie an den drei Swimmingpools, einer davon ist nur für die Gäste des Rasa Wings, oder geniessen Sie die Sonne direkt am Batu Ferringhi Beach. Sportlich Aktive können das Fitnesscenter, die Tennisplätze oder Yoga- und Pilates-Sessions nutzen, während Golfliebhaber den 8-Loch Pitch-and-Putt-Golfplatz ausprobieren können. Für ultimative Erholung sorgt das «CHI, The Spa», das mit einer Vielzahl an Wellness- und Massageangeboten Körper und Geist verwöhnt.
Familien und Kinder kommen im «Adventure Zone & Cool Zone Kids Club» auf ihre Kosten, und zusätzlich werden täglich abwechslungsreiche Aktivitäten wie Tai Chi, Kochkurse oder Garten-Spaziergänge angeboten. Wer die Umgebung erkunden möchte, kann die Unesco-Weltkulturerbestadt Georgetown bequem per Shuttle erreichen oder Ausflüge zu lokalen Märkten und Sehenswürdigkeiten unternehmen.
Lage
Das Resort liegt direkt am Batu Feringgi Strand, einem der beliebtesten Strandabschnitte Penangs, mit Bars, Restaurants und Nachtmärkten in unmittelbarer Umgebung. Georgetown ist in rund 20 Fahrminuten erreichbar, zum Flughafen sind es 45 Fahrminuten.
Angebot
Das kulinarische Angebot im Shangri-La’s Rasa Sayang Resort & Spa ist vielseitig und hochwertig. Im «Spice Market Café» geniessen Gäste ein reichhaltiges Frühstücks- und Dinnerbuffet mit asiatischen und internationalen Spezialitäten in entspannter Atmosphäre. Das elegante «Feringgi Grill» steht für gehobene Küche mit Fokus auf fein zubereitete Grillgerichte und internationale Klassiker, ideal für ein stilvolles Abendessen. Direkt am Strand lädt das «Pinang Restaurant & Bar» zu leichten Mahlzeiten, Snacks und erfrischenden Drinks in ungezwungenem Ambiente ein.
Die «Feringgi Bar» ist der perfekte Ort für einen Sundowner oder einen Cocktail am Abend, während das «Rasa Deli» tagsüber Kaffee, Gebäck, Sandwiches und kleine Leckereien anbietet.
Zimmer
Insgesamt 304 geschmackvoll eingerichtete Zimmer und Suiten verteilen sich auf zwei Bereiche: den Garden Wing und den exklusiveren Rasa Wing. Die Zimmer bieten jeweils Blick auf den Garten, Pool oder das Meer und sind ausgestattet mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn und Balkon oder Terrasse.
Das Zimmer ist mit einem King Bed und einem Einzelbett oder einem King Bed und einem Bettsofa ausgestattet. Grosser Balkon mit Sicht auf den Pool, den Garten bis zum Meer.
Grosser Balkon mit Badewanne und Blick auf den Garten oder den Pool.
Insgesamt 304 geschmackvoll eingerichtete Zimmer und Suiten verteilen sich auf zwei Bereiche: den Garden Wing und den exklusiveren Rasa Wing. Die Zimmer bieten jeweils Blick auf den Garten, Pool oder das Meer und sind ausgestattet mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn und Balkon oder Terrasse.
Deluxe Garden View - Garden Wing (66): 42 m² grosse Zimmer mit Sicht in den Garten und den Pool.
Deluxe Sea View - Garden Wing (90): gleiche Grösse und Ausstattung aber mit Meersicht.
Superior Family Seaview - Garden Wing (11): mit 50 m² etwas grösser und ideal für kleine Familien.
Das Zimmer ist mit einem King Bed und einem Einzelbett oder einem King Bed und einem Bettsofa ausgestattet. Grosser Balkon mit Sicht auf den Pool, den Garten bis zum Meer.
Deluxe Family - Garden Wing (8): 60 m² grosse Familienzimmer mit einem King Bed sowie Twin Beds bieten viel Platz und Komfort.
Superior - Rasa Wing (30): 40 m² grosse Zimmer im traditionellen malaysischen Stil, ruhig gelegen nahe der Rasa Wing Lounge, ohne Balkon.
Deluxe - Rasa Wing (25): 44 m² grosse Zimmer mit privatem Garten und direktem Zugang zu den gepflegten Anlagen und Pools.
Junior Suite - Rasa Wing (5): aussergewöhnlich grosszügige Junior Suiten mit 62 m², luxuriöser Ausstattung und eleganten Details in einem stilvoll gestalteten, offenen Raumkonzept.
Grosser Balkon mit Badewanne und Blick auf den Garten oder den Pool.
Rasa Wing Lounge: Gäste des exklusiveren Rasa Wings haben Zugang zum eigenen Swimmingpool (Kinder unter 16 Jahren nicht erlaubt) sowie zur Club Lounge mit gratis Getränken tagsüber, «Afternoon Tea» und Cocktails am Abend.
ab CHF 114.– / pro Person
Loading map...