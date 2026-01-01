Beschreibung

Einleitung Der kleine, gepflegte Poolbereich mit Swimmingpool und Jacuzzi, gemütlichen Liegen, Sonnenschirmen und herrlichem Meerblick laden zum Entspannen und Verweilen ein. Hübsches Spa mit einer Auswahl an wohltuenden Massagen und verschiedenen Anwendungen. Fitnessraum, gratis Veloverleih sowie Wassersport am Strand. Auf Wunsch werden Ausflüge, Bootsfahrten, Kochkurse oder Schnorcheltouren organisiert.

Lage Direkt am langen Pantai Cenang Strand gelegen, ca. 10 Fahrminuten vom Flughafen entfernt. Zahlreiche Restaurants, Bars, Cafés und kleine Läden sind bequem zu Fuß erreichbar. Trotz zentraler Lage bewahrt das Hotel eine ruhige, fast intime Atmosphäre.

Angebot Das Restaurant «La Sal» ist besonders auf die mediterrane Küche, Sea­food aber auch auf ausgewählte asiatische Gerichte spezialisiert, welche Sie wahlweise im offenen Restaurantbereich oder näher am Strand geniessen können. Ein besonderes Highlight ist das romantische «La Luna Dinner» bei Kerzenschein direkt am Meer. Die Poolbar und der kleine Weinkeller mit exzellenter Weinkarte runden das kulinarische Angebot ab.