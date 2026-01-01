Casa del Mar
Langkawi
Beschreibung
Einleitung
Der kleine, gepflegte Poolbereich mit Swimmingpool und Jacuzzi, gemütlichen Liegen, Sonnenschirmen und herrlichem Meerblick laden zum Entspannen und Verweilen ein. Hübsches Spa mit einer Auswahl an wohltuenden Massagen und verschiedenen Anwendungen. Fitnessraum, gratis Veloverleih sowie Wassersport am Strand. Auf Wunsch werden Ausflüge, Bootsfahrten, Kochkurse oder Schnorcheltouren organisiert.
Lage
Direkt am langen Pantai Cenang Strand gelegen, ca. 10 Fahrminuten vom Flughafen entfernt. Zahlreiche Restaurants, Bars, Cafés und kleine Läden sind bequem zu Fuß erreichbar. Trotz zentraler Lage bewahrt das Hotel eine ruhige, fast intime Atmosphäre.
Angebot
Das Restaurant «La Sal» ist besonders auf die mediterrane Küche, Seafood aber auch auf ausgewählte asiatische Gerichte spezialisiert, welche Sie wahlweise im offenen Restaurantbereich oder näher am Strand geniessen können. Ein besonderes Highlight ist das romantische «La Luna Dinner» bei Kerzenschein direkt am Meer. Die Poolbar und der kleine Weinkeller mit exzellenter Weinkarte runden das kulinarische Angebot ab.
Zimmer
Die 34 komfortablen, mit viel Liebe zum Detail eingerichteten Zimmer und Suiten bestechen durch warme Farben und viel Holz. Sie sind ausgestattet mit Klimaanlage, Deckenventilator, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffeemaschine, Safe, Föhn sowie Badezimmer mit Badewanne und separater Dusche.
Seaview Studio Suite (10): 42 m² gross, im Parterre gelegen mit Glas-Schiebetüren zu einem kleinen, privaten Innenhof mit Sofabett und Blick auf den Pool und teilweise das Meer.
Beachfront Studio Suite (16): Gleich wie Seaview Studio Suite jedoch direkt am Strand gelegen mit herrlicher Meersicht.
Seaview Junior Suite (2): 60 m² gross mit separatem Wohn- und Schlafbereich, 2 Balkonen, einer davon mit gemütlicher Hängematte und Meersicht.
Seaview Deluxe Suite (3): Mit 70 m² noch grösser, ebenfalls mit separatem Wohn- und Schlafbereich sowie 2 Balkonen, einer davon mit Hängematte und zusätzlichem Tagesbett.
Seaview Studio Suite (10): 42 m² gross, im Parterre gelegen mit Glas-Schiebetüren zu einem kleinen, privaten Innenhof mit Sofabett und Blick auf den Pool und teilweise das Meer.
Beachfront Studio Suite (16): Gleich wie Seaview Studio Suite jedoch direkt am Strand gelegen mit herrlicher Meersicht.
Seaview Junior Suite (2): 60 m² gross mit separatem Wohn- und Schlafbereich, 2 Balkonen, einer davon mit gemütlicher Hängematte und Meersicht.
Seaview Deluxe Suite (3): Mit 70 m² noch grösser, ebenfalls mit separatem Wohn- und Schlafbereich sowie 2 Balkonen, einer davon mit Hängematte und zusätzlichem Tagesbett.
ab CHF 137.– / pro Person
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