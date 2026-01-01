Four Seasons Resort
Langkawi
Beschreibung
Einleitung
Zwei wunderschön gestaltete Swimmingpools mit zahlreichen kleinen Buchten, die für mehr Privatsphäre sorgen. Einer davon ist nur für Erwachsene reserviert. Exzellentes «The Geo Spa», Yoga und Meditation. Ein modernes Fitnesscenter, Kajak und Stand-up-Paddling stehen ebenso zur Verfügung wie geführte Mangroven- und Naturausflüge. Für Familien gibt es ein abwechslungsreiches Programm im Kids Club, der seinesgleichen sucht.
Lage
Das Resort liegt im Norden von Langkawi am ruhigen Strand von Tanjung Rhu, einem der schönsten auf der ganzen Insel. Der Flughafen ist 40 Fahrminuten entfernt.
Angebot
Kulinarisch verwöhnt das Resort seine Gäste mit einer Auswahl exklusiver Restaurants. Im «Serai» geniessen Sie internationale und lokale Spezialitäten direkt am Strand. Das «Ikan-Ikan» überrascht mit malaysischer Küche in authentischem Ambiente. Am «Kelapa Grill» erwarten Sie gegrillte Meeresfrüchte und Steaks mit Meerblick, während im «HAVA» nordwestindische Aromen feinsinnig kombiniert werden. Für entspannte Stunden bietet die «Rhu Bar» Cocktails und Snacks am Strand, und wer lieber privat speist, kann den In-Villa Dining Service nutzen.
Zimmer
Die 92 Pavilions und Villen sind in die weitläufige Gartenanlage eingebettet und geschmackvoll mit warmen Naturtönen, Hartholz und handwerklichen Details gestaltet. Grosszügige Terrassen, teilweise mit Garten oder Meerblick, laden zum Entspannen ein. Einige Villen verfügen über einen privaten Pool und direkten Strandzugang. Die luxuriösen Zimmer sind ausgestattet mit Föhn, Safe, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Fernseher, gratis Internetzugang sowie prachtvollen Badezimmer.
Die oberen Zimmer verfügen über eine grosszügige Terrasse mit Sitzgelegenheit, eine grosse Marmor Badewanne mit separater Dusche und WC. Die unteren Zimmer verfügen über ein Badezimmer mit Regendusche im Freien und einen Gartenpatio.
Diese liegen direkt am feinen Sandstrand und verfügen über ein Wohn-, ein Schlaf- und ein Massagezimmer sowie zwei riesige Badezimmer, davon eines im Freien. 12 m² grosser, privater Swimmingpool und absolute Privatsphäre.
Die 92 Pavilions und Villen sind in die weitläufige Gartenanlage eingebettet und geschmackvoll mit warmen Naturtönen, Hartholz und handwerklichen Details gestaltet. Grosszügige Terrassen, teilweise mit Garten oder Meerblick, laden zum Entspannen ein. Einige Villen verfügen über einen privaten Pool und direkten Strandzugang. Die luxuriösen Zimmer sind ausgestattet mit Föhn, Safe, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Fernseher, gratis Internetzugang sowie prachtvollen Badezimmer.
Pavilion Garden View (): 68 m² grosse Zimmer, welche sich in doppelstöckigen Pavilions befinden, je 4 Zimmer pro Einheit.
Die oberen Zimmer verfügen über eine grosszügige Terrasse mit Sitzgelegenheit, eine grosse Marmor Badewanne mit separater Dusche und WC. Die unteren Zimmer verfügen über ein Badezimmer mit Regendusche im Freien und einen Gartenpatio.
Pavilion Partial Sea View (): gleiche Grösse und Ausstattung wie Pavilion Garden View, jedoch mit direktem Zugang zum Strand und herrlichem Blick auf die Andamanensee.
Beach Villa with Plunge Pool (10): Absoluten Luxus geniesst man in den 220 m² grossen und freistehenden Beach Villas.
Diese liegen direkt am feinen Sandstrand und verfügen über ein Wohn-, ein Schlaf- und ein Massagezimmer sowie zwei riesige Badezimmer, davon eines im Freien. 12 m² grosser, privater Swimmingpool und absolute Privatsphäre.
Family Beach Villa with Plunge Pool (): Ein Traum für jede Familie: Die 226 m² grossen Villen verfügen über ein Haupt- und ein Junior-Schlafzimmer, zwei Badezimmer und eine Vielzahl an Innen- und Aussenbereichen, nur wenige Schritte vom Sandstrand entfernt.
ab CHF 314.– / pro Person
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