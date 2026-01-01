Die 92 Pa­vilions und Villen sind in die weitläufige Gartenanlage eingebettet und geschmackvoll mit warmen Naturtönen, Hartholz und handwerklichen Details gestaltet. Grosszügige Terrassen, teilweise mit Garten oder Meerblick, laden zum Entspannen ein. Einige Villen verfügen über einen privaten Pool und direkten Strandzugang. Die luxuriösen Zimmer sind ausgestattet mit Föhn, Safe, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Fernseher, gratis Internetzugang sowie prachtvollen Badezimmer.

Pavilion Garden View (): 68 m² grosse Zimmer, welche sich in doppelstöckigen Pavilions befinden, je 4 Zimmer pro Ein­heit.

Die oberen Zimmer verfügen über eine grosszügige Terrasse mit Sitzgelegenheit, eine grosse Marmor Ba­de­wanne mit separater Dusche und WC. Die unteren Zimmer verfügen über ein Badezimmer mit Regendusche im Freien und einen Gartenpatio.

Pavilion Partial Sea View (): gleiche Grösse und Ausstattung wie Pavilion Garden View, jedoch mit direktem Zugang zum Strand und herrlichem Blick auf die Andamanensee.

Beach Villa with Plunge Pool (10): Absoluten Luxus geniesst man in den 220 m² grossen und freistehenden Beach Villas.

Diese ­liegen direkt am feinen Sandstrand und verfügen über ein Wohn-, ein Schlaf- und ein Mas­sa­ge­zimmer sowie zwei riesige Bade­zimmer, davon eines im Freien. 12 m² grosser, privater Swim­­­ming­pool und absolute Privatsphäre.

Family Beach Villa with Plunge Pool (): Ein Traum für jede Familie: Die 226 m² grossen Villen verfügen über ein Haupt- und ein Junior-Schlafzimmer, zwei Badezimmer und eine Vielzahl an Innen- und Aussenbereichen, nur wenige Schritte vom Sandstrand entfernt.