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The Datai Langkawi

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Langkawi

Eines der Top-Resorts in Asien, wo Luxus und individueller Service auf höchstem Niveau auf eine wunderschöne Natur mit üppigem Regenwald, weissem Sandstrand und türkisfarbenes Meer treffen. Ein Traum von einem Resort und erst noch ein Geheimtipp dazu!

Beschreibung

Einleitung
2 Swimmingpools, einer davon nur für Erwachsene, ein Fitnesscenter am Strand, Yoga Pavillon, Tennis und ein grosses Spa mitten im Dschungel sorgen für Abwechslung. Gratis Velo-Verleih, geführte Dschungel­wan­derungen sowie nicht motorisierter Was­­­sersport. Tauchen, Hochseefischen, Golf, Tennis und Padel Tennis können arrangiert werden. Das neu errichtete «Nature Center» mit Bibliothek gibt den Gästen die Möglichkeit sich mit Naturforschern auszutauschen. Eine einzigartige Möglichkeit, die Schönheit von Langkawi und die umliegenden Inseln des Archipels zu entdecken, ist an Bord der «Gadis Pulao». Dieser stilvolle und moderne Katamaran bietet verschiedene Touren für bis zu 12 Gäste an.
Lage
Am nordwestlichen Zipfel der Insel, mitten im Dschun­gel direkt an der ruhigen und gezeiten-unabhängigen Datai Bucht gelegen. Das riesige Gelände ergibt viel Raum und Musse für die Gäste, daher sind die Wege teilweise lang und mit Stufen versehen (kostenloser Buggy-Service). Aus­ser­halb des Hotels findet man keine Restaurants in Gehdistanz. Der Golf­platz «The Els Club Teluk Datai» ist nur wenige Fahr­minuten entfernt. Fahrzeit zum Flug­hafen ca. 40 Minuten.
Angebot
Tief im Regenwald versteckt sich «The Gulai House», welches traditionelle malaiische Gerichte serviert. Wer hoch hinaus will, ist im «The Pavilion» goldrichtig. Auf rund 30m Höhe bietet das Restaurant thai­ländische Küche an. Im eleganten «The Dining Room» erleben Sie Fine-Dining auf höchstem Niveau. «The Beach Club & Bar» verwöhnt Sie tagsüber mit Snacks und frischem Seafood und in der Lobby Lounge geniessen Sie eine Auswahl an hausgemachte Drinks.
Zimmer

Die 121 hellen Zimmer, Suiten und Villen sind mit viel Holz gestaltet und fügen sich harmonisch in die traumhafte Natur ein. Jede Un­ter­kunft verfügt über eine moderne technische Ausstattung mit Klimaanlage, Fernseher, gratis Internet­zugang, kostenlose Minibar (ohne Alkohol, ausgenommen lokales Bier), Kaffee-/Tee­kocher, Safe und Föhn und edlem Badzimmer.
Canopy Deluxe (35): Die 63 m² grossen Zimmer kombiniert mit Wohnbereich befinden sich im Haupthaus, mit eigenem Balkon und Sicht in die Baumwipfeln des Regenwaldes, nahe zum Hauptpool, Restaurant und zur Lobby gelegen.
Canopy Premium (14): Gleich wie Canopy Deluxe, im obersten Stockwerk gelegen.

Herrliche Sicht auf den Pool und den Regenwald.
Rainforest Villa (25): 123 m² gross (inkl. Aussenbereich), auf Stelzen errichtete Villen im Herzen des Regenwaldes. Sie sind durch verschiedene Fusswege mit der restlichen Anlage verbunden.
Rainforest Pool Villa (8): 175 m² Wohnfläche (inkl. Aus­sen­bereich) mit 10m langem Privatpool und Terrasse. Ge­­mü­tliche Lounge im Aussenbereich mit Blick auf den Fluss.
One Bedroom Beach Villa (13): 350 m² grosse Villa, Outdoor-Lounge mit direktem Strandzugang.

Schlafzimmer mit Blick auf Terrasse und 10m langen Privatpool, separater Ess-/Wohnbereich und Annehmlichkeiten wie kostenloser Flug­hafen­transfer, täglicher Nachmittagstee und exklusives à la carte Frühstück im «The Beach Club».

ab CHF 356.– / pro Person

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