Die 121 hellen Zimmer, Suiten und Villen sind mit viel Holz gestaltet und fügen sich harmonisch in die traumhafte Natur ein. Jede Un­ter­kunft verfügt über eine moderne technische Ausstattung mit Klimaanlage, Fernseher, gratis Internet­zugang, kostenlose Minibar (ohne Alkohol, ausgenommen lokales Bier), Kaffee-/Tee­kocher, Safe und Föhn und edlem Badzimmer.

Canopy Deluxe (35): Die 63 m² grossen Zimmer kombiniert mit Wohnbereich befinden sich im Haupthaus, mit eigenem Balkon und Sicht in die Baumwipfeln des Regenwaldes, nahe zum Hauptpool, Restaurant und zur Lobby gelegen.

Canopy Premium (14): Gleich wie Canopy Deluxe, im obersten Stockwerk gelegen.

Herrliche Sicht auf den Pool und den Regenwald.

Rainforest Villa (25): 123 m² gross (inkl. Aussenbereich), auf Stelzen errichtete Villen im Herzen des Regenwaldes. Sie sind durch verschiedene Fusswege mit der restlichen Anlage verbunden.

Rainforest Pool Villa (8): 175 m² Wohnfläche (inkl. Aus­sen­bereich) mit 10m langem Privatpool und Terrasse. Ge­­mü­tliche Lounge im Aussenbereich mit Blick auf den Fluss.

One Bedroom Beach Villa (13): 350 m² grosse Villa, Outdoor-Lounge mit direktem Strandzugang.

Schlafzimmer mit Blick auf Terrasse und 10m langen Privatpool, separater Ess-/Wohnbereich und Annehmlichkeiten wie kostenloser Flug­hafen­transfer, täglicher Nachmittagstee und exklusives à la carte Frühstück im «The Beach Club».