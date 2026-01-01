The Ritz-Carlton, Langkawi
Langkawi
Beschreibung
Einleitung
Drei Swimmingpools (einer davon nur für Erwachsene), originelles Spa mit umfangreichem Angebot in sechs Behandlungsräumen über dem Meer, Fitness-Center, ausgestattet mit den neuesten Geräten. Aktivitäten wie Fischen, Wassersport, Reiten sowie Ausflüge zum Nachtmarkt oder Vogelpark werden organisiert. Kinder sind im Ritz-Kids bestens aufgehoben.
Lage
Im Westen der Insel am 400 m langen, weissen Strand gelegen. Fahrzeit zum Flughafen ca. 15 Minuten.
Angebot
Im «Langkawi Kitchen» werden in ungezwungener Atmosphäre lokale, chinesische und indische Spezialitäten serviert. Im «Beach Grill» werden direkt am Strand westliche Küche und an der Bar fruchtige Cocktails und Erfrischungen angeboten. Das «Hai Yan» präsentiert chinesische Köstlichkeiten in gediegener Umgebung. Die «Horizon Lounge & Bar», exklusiv für Erwachsene, bietet tagsüber einen entspannten Rückzugsort für leichte Mahlzeiten, erfrischende Getränke und leckere Cocktails und verwöhnt Sie am Abend mit asiatischen Kompositionen und erlesenen Weinen bei traumhaften Sonnenuntergängen.
Zimmer
Die Anlage umfasst 90 Zimmer, die sich über 10 Gebäude verteilen und 29 alleinstehende Villen. Die Zimmer und Villen sind sehr luxuriös und wohnlich eingerichtet und mit allen Annehmlichkeiten inklusive gratis Internetzugang ausgestattet. Grosses Badezimmer mit freistehender, ovaler Badewanne und Regendusche.
Von der Terrasse aus ebenfalls herrliche Sicht in den Regenwald.
Die Anlage umfasst 90 Zimmer, die sich über 10 Gebäude verteilen und 29 alleinstehende Villen. Die Zimmer und Villen sind sehr luxuriös und wohnlich eingerichtet und mit allen Annehmlichkeiten inklusive gratis Internetzugang ausgestattet. Grosses Badezimmer mit freistehender, ovaler Badewanne und Regendusche.
Rainforest Deluxe King (45): 75 m² gross mit King Bed und Terrasse mit Sicht in den Regenwald.
Rainforest Deluxe Queen (30): mit 85 m² etwas grösser und mit 2 Queen Beds ausgestattet.
Von der Terrasse aus ebenfalls herrliche Sicht in den Regenwald.
Rainforest Villa (5): 200 m² grosse Villa mit Terrasse und eigenem Pool mit Sicht in den Regenwald sowie separatem Wohn- und Schlafbereich.
Ocean Front Villa (9): Gleich wie Rainforest Villa, jedoch mit fantastischer Sicht aufs Meer und mit Infinity-Pool.
Grand Ocean Front Villa (3): Gleich wie Ocean Front Villa, jedoch mit 300 m² Fläche und bester Lage, der ultimative Luxus!
ab CHF 299.– / pro Person
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