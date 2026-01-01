Die Anlage umfasst 90 Zimmer, die sich über 10 Gebäude verteilen und 29 alleinstehende Villen. Die Zimmer und Villen sind sehr luxuriös und wohnlich eingerichtet und mit allen Annehmlichkeiten inklusive gratis Internetzugang ausgestattet. Grosses Badezimmer mit freistehender, ovaler Bade­wanne und Regendusche.

Rainforest Deluxe King (45): 75 m² gross mit King Bed und Terrasse mit Sicht in den Regenwald.

Rainforest Deluxe Queen (30): mit 85 m² etwas grösser und mit 2 Queen Beds ausgestattet.

Von der Terrasse aus ebenfalls herrliche Sicht in den Regenwald.

Rainforest Villa (5): 200 m² grosse Villa mit Terrasse und eigenem Pool mit Sicht in den Regenwald sowie separatem Wohn- und Schlafbereich.

Ocean Front Villa (9): Gleich wie Rainforest Villa, jedoch mit fantastischer Sicht aufs Meer und mit Infinity-Pool.

Grand Ocean Front Villa (3): Gleich wie Ocean Front Villa, je­­doch mit 300 m² Fläche und bester Lage, der ultimative Luxus!