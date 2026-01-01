Pelangi Beach Resort & Spa
Langkawi
Beschreibung
Einleitung
2 grosse Swimmingpools sowie 2 Kinderpools mit Liegeflächen, Squash, Tennis, Fitnesscenter, Yoga und verschiedene Wassersportmöglichkeiten, Spa. Für die kleinen Gäste gibt es den «Kiki Club» sowie die «Kiki Farm». Mietwagen- und Veloverleih. Golf in der Nähe.
Lage
Im Südwesten der Insel am schönen Pantai Cenang gelegen. Weitere Restaurants und Läden sind in unmittelbarer Nähe. Fahrzeit zum Flughafen ca. 10 Minuten.
Angebot
«Spice Market» Restaurant mit lokalen und internationalen Speisen. Im «Pelangi Grill» geniesst man den Ausblick aufs Meer bei Köstlichkeiten aus aller Welt. Das «Horizon Café» bietet tagsüber eine Auswahl an leichten Mahlzeiten, Snacks und erfrischenden Getränken. Poolbar, Beach Bar und Lobby Lounge mit regelmässiger Live-Musik.
Zimmer
Die 355 Zimmer befinden sich in 51 ein- bis zweistöckigen Chalets aus Holz und sind in der grossen Gartenanlage und um den künstlich angelegten See verteilt. Die im traditionellen Stil eingerichteten Zimmer verfügen über Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee- /Teekocher, Safe, Föhn, Balkon oder Terrasse sowie geräumige Badezimmer mit Regendusche, teilweise mit Badewanne.
Die 355 Zimmer befinden sich in 51 ein- bis zweistöckigen Chalets aus Holz und sind in der grossen Gartenanlage und um den künstlich angelegten See verteilt. Die im traditionellen Stil eingerichteten Zimmer verfügen über Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee- /Teekocher, Safe, Föhn, Balkon oder Terrasse sowie geräumige Badezimmer mit Regendusche, teilweise mit Badewanne.
Garden Terrace Room (108): 47 m² grosse Zimmer mit gemütlicher Veranda und Blick in den tropischen Garten.
Lakefront Room (70): gleiche Grösse und Ausstattung wie Garden Terrace Room, jedoch mit Blick auf den künstlich angelegten See.
Island View Room (68): ebenfalls 47 m² gross, jedoch näher am Strand und mit seitlichem Blick auf das Meer und die umliegenden Inseln.
Seaview Room (29): 47 m² grosse Zimmer mit direktem Meerblick in forderster Reihe zum Strand.
Garden Family Room (10): 55 m² grosse Familienzimmer inmitten der Gartenanlage und in der Nähe der Swimmingpools. Ideal für Familien.
Island View Family Room (14): gleiche Grösse und Ausstattung wie Garden Family Room, jedoch mit direkter Meersicht.
ab CHF 168.– / pro Person
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