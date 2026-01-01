Die 355 Zim­mer be­finden sich in 51 ein- bis zweistöckigen Chalets aus Holz und sind in der grossen Garten­anlage und um den künstlich angelegten See verteilt. Die im traditionellen Stil eingerich­teten Zimmer verfügen über Klimaan­lage, Tele­fon, gratis Internetzugang, Fern­seh­er, Mini­­bar, Kaffee- /Teekocher, Safe, Föhn, Balkon oder Terrasse sowie geräumige Badezimmer mit Regendusche, teilweise mit Badewanne.

Garden Terrace Room (108): 47 m² grosse Zimmer mit gemütlicher Veranda und Blick in den tropischen Garten.

Lakefront Room (70): gleiche Grösse und Ausstattung wie Garden Terrace Room, jedoch mit Blick auf den künstlich angelegten See.

Island View Room (68): ebenfalls 47 m² gross, jedoch näher am Strand und mit seitlichem Blick auf das Meer und die umliegenden Inseln.



Seaview Room (29): 47 m² grosse Zimmer mit direktem Meerblick in forderster Reihe zum Strand.

Garden Family Room (10): 55 m² grosse Familienzimmer inmitten der Gartenanlage und in der Nähe der Swimmingpools. Ideal für Familien.

Island View Family Room (14): gleiche Grösse und Ausstattung wie Garden Family Room, jedoch mit direkter Meersicht.