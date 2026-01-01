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Pelangi Beach Resort & Spa

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Langkawi

Die tolle Strandlage und das grosse Freizeitangebot machen das Resort ideal für unternehmungslustige Gäste und Familien. Bei Ebbe ist das Baden am flachabfallenden Strand eingeschränkt.

Beschreibung

Einleitung
2 grosse Swim­m­ing­pools sowie 2 Kinderpools mit Lie­ge­flächen, Squash, Tennis, Fit­ness­center, Yoga und verschiedene Wasser­sport­möglichkeiten, Spa. Für die kleinen Gäste gibt es den «Kiki Club» sowie die «Kiki Farm». Miet­wa­gen- und Veloverleih. Golf in der Nähe.
Lage
Im Südwesten der Insel am schönen Pantai Cenang gelegen. Wei­te­re Res­taurants und Läden sind in unmittelbarer Nähe. Fahr­­­zeit zum Flug­hafen ca. 10 Minuten.
Angebot
«Spice Market» Restau­rant mit lokalen und internationalen Speisen. Im «Pelangi Grill» geniesst man den Aus­blick aufs Meer bei Köstlichkeiten aus aller Welt. Das «Horizon Café» bietet tagsüber eine Auswahl an leichten Mahlzeiten, Snacks und erfrischenden Getränken. Pool­bar, Beach Bar und Lobby Lounge mit regelmäs­siger Live-Musik.
Zimmer

Die 355 Zim­mer be­finden sich in 51 ein- bis zweistöckigen Chalets aus Holz und sind in der grossen Garten­anlage und um den künstlich angelegten See verteilt. Die im traditionellen Stil eingerich­teten Zimmer verfügen über Klimaan­lage, Tele­fon, gratis Internetzugang, Fern­seh­er, Mini­­bar, Kaffee- /Teekocher, Safe, Föhn, Balkon oder Terrasse sowie geräumige Badezimmer mit Regendusche, teilweise mit Badewanne.
Garden Terrace Room (108): 47 m² grosse Zimmer mit gemütlicher Veranda und Blick in den tropischen Garten.
Lakefront Room (70): gleiche Grösse und Ausstattung wie Garden Terrace Room, jedoch mit Blick auf den künstlich angelegten See.
Island View Room (68): ebenfalls 47 m² gross, jedoch näher am Strand und mit seitlichem Blick auf das Meer und die umliegenden Inseln.


Seaview Room (29): 47 m² grosse Zimmer mit direktem Meerblick in forderster Reihe zum Strand.
Garden Family Room (10): 55 m² grosse Familienzimmer inmitten der Gartenanlage und in der Nähe der Swimmingpools. Ideal für Familien.
Island View Family Room (14): gleiche Grösse und Ausstattung wie Garden Family Room, jedoch mit direkter Meersicht.

ab CHF 168.– / pro Person

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