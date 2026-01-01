Mandarin Oriental
Kuala Lumpur
Beschreibung
Einleitung
Grosser Swimmingpool mit Kinderbecken und Sicht auf den Park, schönes Spa und gut ausgestattetes Fitnesscenter sowie zwei Tennisplätze. Kids Club für die kleinen Gäste.
Lage
Sehr zentral neben dem «KLCC» Park und direkt mit den «Petronas Twin Towers» und einem grossen Einkaufszentrum verbunden.
Angebot
Zu den Annehmlichkeiten des Hotels zählen insgesamt fünf hervorragende Spezialitätenrestaurants mit westlicher und asiatischer Küche sowie eine open-air Lounge mit Sicht auf den Park sowie die bekannte «MO Bar» und Lounge Club mit DJ.
Zimmer
Alle 632 Zimmer und Suiten verbinden Eleganz und Komfort und bieten spektakuläre Aussicht. Die Zimmer sind 40 m² gross, äusserst geschmackvoll eingerichtet und mit allen Annehmlichkeiten eines Luxushotels ausgestattet. Internetzugang (gegen Gebühr).
Preis auf Anfrage
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