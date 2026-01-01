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Mandarin Oriental

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Kuala Lumpur

Ein Luxushotel für höchste Ansprüche und ausgezeichneter Lage.

Beschreibung

Einleitung
Grosser Swim­mingpool mit Kin­der­­becken und Sicht auf den Park, schönes Spa und gut aus­ge­stattetes Fit­nes­s­center sowie zwei Tennis­plätze. Kids Club für die kleinen Gäste.
Lage
Sehr zentral neben dem «KLCC» Park und direkt mit den «Petronas Twin To­wers» und einem grossen Einkaufs­zentrum verbunden.
Angebot
Zu den Annehm­lich­keiten des Hotels zählen insgesamt fünf hervorragende Spezialitäten­restaurants mit west­licher und asiatischer Küche sowie eine open-air Lounge mit Sicht auf den Park sowie die bekannte «MO Bar» und Lounge Club mit DJ.
Zimmer
Alle 632 Zim­mer und Suiten verbinden Eleganz und Kom­fort und bieten spektakuläre Aussicht. Die Zimmer sind 40 m² gross, äusserst ge­schmackvoll eingerichtet und mit allen An­nehm­lichkeiten eines Luxushotels ausgestattet. Internet­zugang (gegen Gebühr).
Preis auf Anfrage

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