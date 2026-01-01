Beschreibung

Einleitung Grosser Swim­mingpool mit Kin­der­­becken und Sicht auf den Park, schönes Spa und gut aus­ge­stattetes Fit­nes­s­center sowie zwei Tennis­plätze. Kids Club für die kleinen Gäste.

Lage Sehr zentral neben dem «KLCC» Park und direkt mit den «Petronas Twin To­wers» und einem grossen Einkaufs­zentrum verbunden.

Angebot Zu den Annehm­lich­keiten des Hotels zählen insgesamt fünf hervorragende Spezialitäten­restaurants mit west­licher und asiatischer Küche sowie eine open-air Lounge mit Sicht auf den Park sowie die bekannte «MO Bar» und Lounge Club mit DJ.