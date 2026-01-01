Hotel Stripes Kuala Lumpur
Kuala Lumpur
Beschreibung
Einleitung
Die Dachterrasse mit Swimmingpool und Rooftop Bar bietet einen einzigartigen Blick auf die Skyline von Kuala Lumpur und lädt zum Verweilen ein. Kleines, gut ausgestattetes Fitnesscenter (24 h offen).
Lage
Rund um das Hotel gibt es viele Einkaufs- und Unterhaltungsmöglichkeiten sowie kleine Cafés und Galerien. Das Hotel ist sehr zentral gelegen. Die Petronas Twin Towers oder der Merdeka Square erreicht man in 20–30 Min. zu Fuss oder mit der U-Bahn oder Taxi in wenigen Minuten. Der Flughafen ist ca. 1 Stunde Fahrzeit entfernt.
Angebot
Die «Brasserie 25» besticht durch ihren rustikalen Charme mit roten Backsteinarkaden, stilvollen Kronleuchtern und edlen, dunklen Holzböden. Hier können Sie in entspannter Atmosphäre Ihr Frühstück geniessen, oder sich am Mittag oder Abend mit Köstlichkeiten aus der saisonalen Speisekarte verwöhnen lassen. «Man Tao», die angesagte Rooftop Bar am Pool, ist der ideale Ort, um die Erlebnisse des Tages bei einem kühlen Drink Revue passieren zu lassen.
Zimmer
Alle 184 Zimmer und Suiten sind in modernem Art-Deco Stil gehalten, gepaart mit urbanem Chic. Sie sind komfortabel eingerichtet und mit Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Espressomaschine, Föhn und Safe ausgestattet.
Deluxe King (101): Die 30 m² grossen Zimmer verfügen über ein King Bed sowie ein Sofa-Bett und bieten Platz für max. 3 Personen.
Deluxe Twin (27): Gleich wie Deluxe King, jedoch mit Twin Beds für max. 2 Personen ausgestattet.
Studio (18): Gleich wie Deluxe King, jedoch mit 38 m² etwas grösser.
Deluxe King (101): Die 30 m² grossen Zimmer verfügen über ein King Bed sowie ein Sofa-Bett und bieten Platz für max. 3 Personen.
Deluxe Twin (27): Gleich wie Deluxe King, jedoch mit Twin Beds für max. 2 Personen ausgestattet.
Studio (18): Gleich wie Deluxe King, jedoch mit 38 m² etwas grösser.
ab CHF 58.– / pro Person
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