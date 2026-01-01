Beschreibung

Einleitung Die Dach­terrasse mit Swimming­pool und Rooftop Bar bietet einen einzigartigen Blick auf die Skyline von Kuala Lumpur und lädt zum Verweilen ein. Kleines, gut ausgestattetes Fitnesscenter (24 h offen).

Lage Rund um das Hotel gibt es viele Ein­kaufs- und Unter­haltungs­möglichkeiten sowie kleine Cafés und Galerien. Das Hotel ist sehr zentral gelegen. Die Petronas Twin Towers oder der Merdeka Square erreicht man in 20–30 Mi­n. zu Fuss oder mit der U-Bahn oder Taxi in wenigen Minuten. Der Flughafen ist ca. 1 Stunde Fahrzeit entfernt.

Angebot Die «Brasserie 25» besticht durch ihren rustikalen Charme mit roten Backsteinarkaden, stilvollen Kronleuchtern und edlen, dunklen Holzböden. Hier können Sie in entspannter Atmosphäre Ihr Frühstück geniessen, oder sich am Mittag oder Abend mit Köstlichkeiten aus der saisonalen Speisekarte verwöhnen lassen. «Man Tao», die angesagte Rooftop Bar am Pool, ist der ideale Ort, um die Erlebnisse des Tages bei einem kühlen Drink Revue passieren zu lassen.