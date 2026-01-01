Beschreibung

Einleitung Grosser Rooftop-Swimmingpool mit Blick auf die Stadt, schönes Spa und modernes Fitness­center.

Lage Das Four Seasons befindet sich im Herzen der lebendigen Hauptstadt, direkt neben den ikonischen Petronas Twin Towers und dem angrenzenden Shoppingcenter.

Angebot In sechs verschiedenen Restaurants und Bars geniessen Sie eine exzellente Küche. Von regionalen Delikatessen über internationalen Speisen bis hin zu handgemachten Cocktails wird Ihnen hier jeder Wunsch erfüllt.