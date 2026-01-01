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Four Seasons

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Kuala Lumpur

Ein Luxushotel für höchste Ansprüche, an ausgezeichneter Lage mit hervorragendem Service. Die Trigona Bar ist die vom Design her wohl schönste Bar der ganzen Stadt.

Beschreibung

Einleitung
Grosser Rooftop-Swimmingpool mit Blick auf die Stadt, schönes Spa und modernes Fitness­center.
Lage
Das Four Seasons befindet sich im Herzen der lebendigen Hauptstadt, direkt neben den ikonischen Petronas Twin Towers und dem angrenzenden Shoppingcenter.
Angebot
In sechs verschiedenen Restaurants und Bars geniessen Sie eine exzellente Küche. Von regionalen Delikatessen über internationalen Speisen bis hin zu handgemachten Cocktails wird Ihnen hier jeder Wunsch erfüllt.
Zimmer
Alle eleganten Zimmer und Suiten bieten höchsten Komfort und spektakuläre Aussichten. Die Zimmer sind zwischen 58–64 m2 gross, stilvoll und hell eingerichtet und mit allen Annehmlichkeiten eines Luxus­hotels ausgestattet.
ab CHF 152.– / pro Person

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