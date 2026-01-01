The RuMa Hotel and Residences
Kuala Lumpur
Beschreibung
Einleitung
Der Infinity-Pool mit separatem Kinderbecken bietet einen spektakulären Blick auf die Skyline und das angrenzende Sonnendeck mit gemütlichen Liegen und Lounges lädt zum Entspannen und Verweilen ein. Das moderne Fitnesscenter ist rund um die Uhr geöffnet, «The Barber at The RuMa by Truefitt & Hill» ist die erste Adresse für erstklassige Herrenpflege und das exklusive «UR SPA» bietet eine Vielzahl an Wellness- und Schönheitsbehandlungen.
Lage
Das Hotel liegt im Goldenen Dreieck von Kuala Lumpur, einer der besten Gegenden der Stadt. Zahlreiche Sehenswürdigkeiten, Einkaufszentren und Restaurants sind bequem zu Fuß erreichbar. Der Flughafen ist ca. 45 Fahrminuten entfernt.
Angebot
Kulinarische Highlights erwarten Sie im «ATAS», das moderne malaysische Küche auf höchstem Niveau serviert. Frische, regionale Zutaten stehen hier im Mittelpunkt und werden kreativ neu interpretiert. Die «SEVEN Lobby Bar & Lounge» bietet eine erlesene Auswahl an Cocktails, Tee- und Kaffeespezialitäten sowie kleine Snacks. Gin-Liebhaber können ausserdem aus 77 Ginsorten aus aller Welt wählen. Die «SANTAI Pool Bar & Lounge» verwöhnt Sie mit leichten Gerichten und erfrischenden Drinks und bietet zudem einen herrlichen Blick auf die funkelnde Skyline bei Nacht.
Zimmer
Das Hotel verfügt über 253 stilvoll gestaltete Zimmer und Suiten mit bodentiefen Fenstern und beeindruckendem Blick auf die Skyline – teils direkt auf die Petronas Twin Towers. Traditionelle Designelemente wie Rattan, Holz und Messing zitieren Malaysias koloniales Erbe – neu interpretiert in klarem, zeitgemäss minimalistischen Stil. Die komfortablen Zimmer sind ausgestattet mit Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Nespressomaschine, traditionellem Tee-Set, Föhn, Safe und einem grosszügigen Marmorbad mit Regendusche und Badewanne.
Deluxe (56): 43 m² grosse, offene Zimmer mit gemütlicher Sitzecke und herrlichem Blick auf die Stadt.
Grand (108): gleiche Einrichtung wie Deluxe, aber mit 45 m² etwas grösser.
Corner Studio City View (20): 45 m² grosse und helle Eckzimmer mit Blick auf die Stadt.
Corner Studio Twin Towers View (8): 45 m² grosse und helle Eckzimmer mit Blick auf die Petronas Twin Tower.
Grand Studio (7): gleich wie Corner Studio Twin Towers View, jedoch mit 48 m² noch grösser.
Deluxe Suite (19): 60 m² grosse Suite mit separatem Wohn- und Schlafbereich und spektakulärem Blick auf die Zwillingstürme.
Deluxe (56): 43 m² grosse, offene Zimmer mit gemütlicher Sitzecke und herrlichem Blick auf die Stadt.
Grand (108): gleiche Einrichtung wie Deluxe, aber mit 45 m² etwas grösser.
Corner Studio City View (20): 45 m² grosse und helle Eckzimmer mit Blick auf die Stadt.
Corner Studio Twin Towers View (8): 45 m² grosse und helle Eckzimmer mit Blick auf die Petronas Twin Tower.
Grand Studio (7): gleich wie Corner Studio Twin Towers View, jedoch mit 48 m² noch grösser.
Deluxe Suite (19): 60 m² grosse Suite mit separatem Wohn- und Schlafbereich und spektakulärem Blick auf die Zwillingstürme.
ab CHF 112.– / pro Person
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