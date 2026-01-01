Beschreibung

Einleitung Der Infinity-Pool mit separatem Kinderbecken bietet einen spektakulären Blick auf die Skyline und das angrenzende Sonnendeck mit gemütlichen Liegen und Lounges lädt zum Entspannen und Verweilen ein. Das moderne Fitnesscenter ist rund um die Uhr geöffnet, «The Barber at The RuMa by Truefitt & Hill» ist die erste Adresse für erstklassige Herrenpflege und das exklusive «UR SPA» bietet eine Vielzahl an Wellness- und Schönheitsbehandlungen.

Lage Das Hotel liegt im Goldenen Dreieck von Kuala Lumpur, einer der besten Gegenden der Stadt. Zahlreiche Sehenswürdigkeiten, Einkaufszentren und Restaurants sind bequem zu Fuß erreichbar. Der Flughafen ist ca. 45 Fahrminuten entfernt.

Angebot Kulinarische Highlights erwarten Sie im «ATAS», das moderne malaysische Küche auf höchstem Niveau serviert. Frische, regionale Zutaten stehen hier im Mittelpunkt und werden kreativ neu interpretiert. Die «SEVEN Lobby Bar & Lounge» bietet eine erlesene Auswahl an Cocktails, Tee- und Kaffeespezialitäten sowie kleine Snacks. Gin-Liebhaber können ausserdem aus 77 Ginsorten aus aller Welt wählen. Die «SANTAI Pool Bar & Lounge» verwöhnt Sie mit leichten Gerichten und erfrischenden Drinks und bietet zudem einen herrlichen Blick auf die funkelnde Skyline bei Nacht.