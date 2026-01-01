Die 113 zeitgenössischen Zimmer und Suiten mit subtilen Details und raumhohen Fenstern wiederspiegeln die Geschichte von Chow Kit. Jedes Zimmer ist modern und mit Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn und Regendusche ausgestattet.

The Den: mit 15 m² eher kleinere, zweckmässige Zimmer, ideal für Kurzaufenthalte. Fenster mit strukturiertem Glass zum Innenhof.

The Twin Den: mit 19 m² etwas grösser und mit zwei Einzelbetten ausgestattet.

Fenster und Ausrichtung wie The Den.

The Little Towkay Suite (6): die 22 m² grossen Suiten verfügen zusätzlich über ein Sofa und zwei Sessel und sind ideal für längere Aufenthalte. Raumhohe Fenster mit Stadtblick oder strukturiertem Glas zum Innenhof.

The Towkay Suite (19): gleiche Grösse und Einrichtung wie The Little Towkay Suite, jedoch alle Suiten mit Stadtblick.