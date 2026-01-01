The Chow Kit
Kuala Lumpur
Beschreibung
Einleitung
Gemütliche Bibliothek und schöne Dachterrasse, wo gratis Yoga-Lektionen angeboten werden.
Lage
The Chow Kit liegt im Herzen des alten Kuala Lumpur und ist ideal für Stadterkundungen. Die Fahrt zum internationalen Flughafen dauert ca. 50 Minuten.
Angebot
Die Speisekarte vom intimen «The Chow Kitchen & Bar» wurde von den preisgekrönten Gastronomen Christian Bauer und Eddie Chew kreiert. Geniessen Sie malayische und internationale Gerichte sowie spezielle Cocktails.
Zimmer
Die 113 zeitgenössischen Zimmer und Suiten mit subtilen Details und raumhohen Fenstern wiederspiegeln die Geschichte von Chow Kit. Jedes Zimmer ist modern und mit Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn und Regendusche ausgestattet.
Fenster und Ausrichtung wie The Den.
Die 113 zeitgenössischen Zimmer und Suiten mit subtilen Details und raumhohen Fenstern wiederspiegeln die Geschichte von Chow Kit. Jedes Zimmer ist modern und mit Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn und Regendusche ausgestattet.
The Den: mit 15 m² eher kleinere, zweckmässige Zimmer, ideal für Kurzaufenthalte. Fenster mit strukturiertem Glass zum Innenhof.
The Twin Den: mit 19 m² etwas grösser und mit zwei Einzelbetten ausgestattet.
Fenster und Ausrichtung wie The Den.
The Little Towkay Suite (6): die 22 m² grossen Suiten verfügen zusätzlich über ein Sofa und zwei Sessel und sind ideal für längere Aufenthalte. Raumhohe Fenster mit Stadtblick oder strukturiertem Glas zum Innenhof.
The Towkay Suite (19): gleiche Grösse und Einrichtung wie The Little Towkay Suite, jedoch alle Suiten mit Stadtblick.
ab CHF 33.– / pro Person
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