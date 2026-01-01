Beschreibung

Einleitung Die Marataba Lodges liegen in einer privaten, 23 000 Hektar grossen, Konzession beim malariafreien Marakele Nationalpark. Sie sind ein bereicherndes Erlebnis für die Sinne, mit einer Gourmetküche, welche die frischesten Aromen Afrikas anbietet.

Lage Die Marataba Lodges befinden sich am Fusse der Waterberge und nur ca. 3,5 Fahrstunden von Johannesburg entfernt.

Angebot Das Gebiet lässt einem den Atem anhalten wenn man zu den rot schimmernden Bergformationen schaut. Weit weg von jeglicher Zivilisation gibt es nur Solarenergie was der Lodge eine authentische Exklusivität vermittelt. Ein Pool sorgt für Abkühlung. WIFI ist im Hauptgebäude verfügbar.



Als Aktivitäten werden Pirschfahrten, Buschwanderungen sowie Bootstouren angeboten.