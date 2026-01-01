Marataba Mountain Lodge
Marakele Nationalpark
Beschreibung
Einleitung
Die Marataba Lodges liegen in einer privaten, 23 000 Hektar grossen, Konzession beim malariafreien Marakele Nationalpark. Sie sind ein bereicherndes Erlebnis für die Sinne, mit einer Gourmetküche, welche die frischesten Aromen Afrikas anbietet.
Lage
Die Marataba Lodges befinden sich am Fusse der Waterberge und nur ca. 3,5 Fahrstunden von Johannesburg entfernt.
Angebot
Das Gebiet lässt einem den Atem anhalten wenn man zu den rot schimmernden Bergformationen schaut. Weit weg von jeglicher Zivilisation gibt es nur Solarenergie was der Lodge eine authentische Exklusivität vermittelt. Ein Pool sorgt für Abkühlung. WIFI ist im Hauptgebäude verfügbar.
Als Aktivitäten werden Pirschfahrten, Buschwanderungen sowie Bootstouren angeboten.
Als Aktivitäten werden Pirschfahrten, Buschwanderungen sowie Bootstouren angeboten.
Zimmer
Die 5 Suiten sind im modernen afrikanischen Stil eingerichtet, mit traumhaftem Ausblick in die spektakulären Waterberge. Alle Suiten verfügen über eine Feuerstelle, Aussichtsdeck und ein Badezimmer mit einer Regendusche.
Preis auf Anfrage
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