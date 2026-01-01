Beschreibung

Einleitung Die Marataba Lodges liegen in einer privaten, 23 000 Hektar grossen, Konzession beim malariafreien Marakele Nationalpark. Sie sind ein bereicherndes Erlebnis für die Sinne, mit einer Gourmetküche, welche die frischesten Aromen Afrikas anbietet.

Lage Die Marataba Lodges befinden sich am Fusse der Waterberge und nur ca. 3,5 Fahrstunden von Johannesburg entfernt.

Angebot Die Lodge liegt leicht erhöht und mit einer traumhaften Aussicht auf die Waterberge. Zur Erholung steht dem Gast ein grosser Pool, Hängematten sowie eine Lounge mit Kamin zur Verfügung. Kostenloses WIFI ist vorhanden.



Pirschfahrten im offenen Safarifahrzeug, Buschwanderungen, Bootsausflüge und Foto-Safaris mit einem Spezialisten werden angeboten. Für die Kinder steht der Mack & Madi Kids Adventure Club zur Verfügung.