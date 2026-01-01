Die Lodge wurde in einer naturnahen und schlichten Architektur gehalten. Der Hauptfokus liegt auf der Landschaft und der Tierwelt. Das 100'000 Hektar grosse Gebiet ist Heimat für viele vom Aussterben bedrohte Tierarten wie das Spitzmaulnashorn, Wildhunde oder die Säbelantilope. Ebenfalls kann man hier mit etwas Glück die seltenen schwarzmähnigen Kalaharilöwen finden.



Gehen Sie mit erfahrenen Ranger und Spurenlesern auf Pirschfahrt im offenen Safarifahrzeug und erkunden Sie die Natur auf Buschwanderungen oder auf dem Rücken der Pferde.

Ein besonderes Highlight ist der Ausflug zur „Meerkat Manor“ einer Erdmännchen Familie, welche hier seit vielen Jahren beheimatet ist. Die Gäste profitieren von einem privaten Guide, Tracker und Fahrzeug um Ihre Aktivitäten ganz individuell zu gestalten.



Gegen Gebühr kann ein Helikopter-Flug gebucht werden.