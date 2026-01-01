Tswalu Kalahari Game Reserve
Upington
Beschreibung
Einleitung
Tswalu lässt Sie den Alltag vergessen und die Zeit scheint still zu stehen. Die Schönheit der Natur, Exklusivität, Luxus der Lodge und Artenreichtum an Wildtieren lassen Ihren Aufenthalt zu einem Höhepunkt jeder Afrikareise werden.
Lage
Das aussergewöhnliche Wildreservat ist das grösste private Reservat von ganz Südafrika und liegt am Fusse der Korannaberge im Kalahari Naturreservat. Johannesburg liegt ca. 700 km und Upington ca. 270 km entfernt. Inmitten der endlosen, flachen Steppe der Kalahari verwöhnt Tswalu seine Gäste mit einem unvergleichlichen Erlebnis der Extraklasse.
Angebot
Die Lodge wurde in einer naturnahen und schlichten Architektur gehalten. Der Hauptfokus liegt auf der Landschaft und der Tierwelt. Das 100'000 Hektar grosse Gebiet ist Heimat für viele vom Aussterben bedrohte Tierarten wie das Spitzmaulnashorn, Wildhunde oder die Säbelantilope. Ebenfalls kann man hier mit etwas Glück die seltenen schwarzmähnigen Kalaharilöwen finden.
Ein besonderes Highlight ist der Ausflug zur „Meerkat Manor“ einer Erdmännchen Familie, welche hier seit vielen Jahren beheimatet ist. Die Gäste profitieren von einem privaten Guide, Tracker und Fahrzeug um Ihre Aktivitäten ganz individuell zu gestalten.
Die Lodge wurde in einer naturnahen und schlichten Architektur gehalten. Der Hauptfokus liegt auf der Landschaft und der Tierwelt. Das 100'000 Hektar grosse Gebiet ist Heimat für viele vom Aussterben bedrohte Tierarten wie das Spitzmaulnashorn, Wildhunde oder die Säbelantilope. Ebenfalls kann man hier mit etwas Glück die seltenen schwarzmähnigen Kalaharilöwen finden.
Gehen Sie mit erfahrenen Ranger und Spurenlesern auf Pirschfahrt im offenen Safarifahrzeug und erkunden Sie die Natur auf Buschwanderungen oder auf dem Rücken der Pferde.
Ein besonderes Highlight ist der Ausflug zur „Meerkat Manor“ einer Erdmännchen Familie, welche hier seit vielen Jahren beheimatet ist. Die Gäste profitieren von einem privaten Guide, Tracker und Fahrzeug um Ihre Aktivitäten ganz individuell zu gestalten.
Gegen Gebühr kann ein Helikopter-Flug gebucht werden.
Zimmer
Den Gästen stehen 9 typisch afrikanische Chalets in der Motse Lodge zur Verfügung. Alle Einheiten sind mit eigenem Badezimmer mit Innen- und Assendusche, Kamin, und privatem Sonnendeck ausgestattet. Zudem gibt es noch die Tarkuni Lodge welche ca. 45 Autominuten von Motse entfernt liegt und für eine Gruppe von bis zu 8 Personen gebaut wurde.
Unsere Meinung
Luxus pur in einer abgelegenen Gegend Südafrikas umgeben von einer faszinierenden Tierwelt und einer atemberaubenden Landschaft.
Preis auf Anfrage
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