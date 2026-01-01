!Xaus Lodge
Upington
Beschreibung
Einleitung
Der Landschaft perfekt angepasst, befindet sich diese einzigartige Lodge auf dem Dünenkamm mit spektakulärer Aussicht auf die herzförmige Salzpfanne.
Lage
Die !Xaus Lodge befindet sich abseits der üblichen Touristenpfade im Kgalagadi Transfrontier Park. Das Twee Rivieren Gate erreicht man in 3 Fahrstunden von Upington aus. Ab hier werden weitere 2,5 Stunden benötigt um zur Lodge zu gelangen.
Angebot
Diese einzigartig gelegene Lodge bietet den Gästen alle Annehmlichkeiten wie ein kleiner Lounge-Bereich mit integrierter Bibliothek, eine Boma, einen Pool und einen kleinen Souvenirshop. Die Gäste können an interessanten Aktivitäten teilnehmen. Es stehen Pirschfahrten im offenen Geländefahrzeug, spannende Buschwanderungen, der Besuch eines lokalen Buschmann- Dorfes und Sternenbeobachtungen zur Auswahl.
Zimmer
Den Gästen der !Xaus Lodge stehen 12 individuell eingerichtete Chalets mit atemberaubender Aussicht auf die weite Salzpfanne zur Verfügung.
Die Chalets befinden sich auf den roten Dünen der Kalahari. Das kleine Wasserloch, welches sich in Sicht der Chalets befindet, wird mit Frischwasser versorgt und Tiere können bequem vom privaten Deck aus beobachtet werden. Die Chalets sind mit allen Annehmlichkeiten ausgestattet.
Die Chalets befinden sich auf den roten Dünen der Kalahari. Das kleine Wasserloch, welches sich in Sicht der Chalets befindet, wird mit Frischwasser versorgt und Tiere können bequem vom privaten Deck aus beobachtet werden. Die Chalets sind mit allen Annehmlichkeiten ausgestattet.
Preis auf Anfrage
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