Beschreibung

Einleitung Der Landschaft perfekt angepasst, befindet sich diese einzigartige Lodge auf dem Dünenkamm mit spektakulärer Aussicht auf die herzförmige Salzpfanne.

Lage Die !Xaus Lodge befindet sich abseits der üblichen Touristenpfade im Kgalagadi Transfrontier Park. Das Twee Rivieren Gate erreicht man in 3 Fahrstunden von Upington aus. Ab hier werden weitere 2,5 Stunden benötigt um zur Lodge zu gelangen.

Angebot Diese einzigartig gelegene Lodge bietet den Gästen alle Annehmlichkeiten wie ein kleiner Lounge-Bereich mit integrierter Bibliothek, eine Boma, einen Pool und einen kleinen Souvenirshop. Die Gäste können an interessanten Aktivitäten teilnehmen. Es stehen Pirschfahrten im offenen Geländefahrzeug, spannende Buschwanderungen, der Besuch eines lokalen Buschmann- Dorfes und Sternenbeobachtungen zur Auswahl.