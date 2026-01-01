Victoria Falls Nationalpark Reisen vom Spezialisten
Eines der sieben Naturwunder der Erde
Matetsi Victoria Falls
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Victoria Falls
Die Lodge liegt am traumhaften Ufer des mächtigen Zambezi, inmitten des gleichnamigen Nationalparks nur 40km...
Victoria Falls River Lodge
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Die Lage im Zambezi Nationalpark, mit atemberaubendem Ausblick auf den mächtigen Zambezi River, machen den Aufenthalt...
Mpala Jena
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Das exklusive Camp befindet sich in einer ruhigen Lage im Herzen des Sambesi-Nationalparks. Am wunderschönen Ufer des...
Victoria Falls Island Lodge
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Die Dämmerung senkt sich über den ruhig dahinfliessenden Zambezi. In das Murmeln des Flusses mischt sich plötzlich...
The Victoria Falls Hotel
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Victoria Falls
Mitten im lebendigen Städtchen Victoria Falls, direkt neben dem Bahnhof und nur ca. 10 Gehminuten von den Fällen...
Ilala Lodge
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Die Lodge liegt in einer idyllischen Gartenanlage direkt am Victoria Falls Nationalpark. Von der Lodge erreichen Sie...
Stanley & Livingstone Hotel
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Das Stanley & Livingstone Boutique Hotel ist von einem Naturschutzgebiet umgeben und liegt unweit von den Fällen...
The Palm River Hotel
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Victoria Falls
Das luxuriöse Hotel liegt direkt am idyllischen Ufer des Zambezi Flusses, nur knapp 4 Kilometer von den berühmten...
Old Drift Lodge
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Victoria Falls
Die luxuriöse Old Drift Lodge befindet sich im Zambezi Nationalpark, direkt am Zambezi Fluss und in unmittelbarer...
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