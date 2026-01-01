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Victoria Falls, Sambia/Simbabwe

Victoria Falls Nationalpark Reisen vom Spezialisten

Eines der sieben Naturwunder der Erde

Die berühmten Victoria Fälle gehören zu den sieben bedeutendsten Naturwundern der Erde und bilden zugleich den grössten Wasservorhang Afrikas. Sie werden aus dem Oberlauf des Sambesi gespeist und liegen zwischen den beiden Grenzstädten Victoria Falls in Simbabwe sowie Livingstone in Sambia. Um diese beeindruckende Sehenswürdigkeit zu besuchen, reisen Sie über Johannesburg am besten per Flugzeug an. Alternativ erreichen Sie die Victoria Fälle auch auf Mietwagenreisen von Namibia aus. Im Victoria Falls Nationalpark erwartet Sie ein atemberaubendes Naturschauspiel, das für unvergessliche Eindrücke sorgt.

Anwohner nennen die Fälle Mosi-oa-Tunya, was so viel wie «donnernder Rauch» bedeutet. In der Umgebung der Wasserfälle finden Sie mehrere hervorragende Lodges und Hotels, von denen Sie innerhalb weniger Minuten zu Fuss an die schönsten Aussichtspunkte gelangen. Fragen Sie am besten unsere Afrika-Spezialisten, die Sie gern bei der Auswahl und bei der Reiseplanung unterstützen.

Matetsi Victoria FallsHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Victoria Falls
Die Lodge liegt am traumhaften Ufer des mächtigen Zambezi, inmitten des gleichnamigen Nationalparks nur 40km...
Victoria Falls River LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Victoria Falls
Die Lage im Zambezi Nationalpark, mit atemberaubendem Ausblick auf den mächtigen Zambezi River, machen den Aufenthalt...
Mpala JenaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Victoria Falls
Das exklusive Camp befindet sich in einer ruhigen Lage im Herzen des Sambesi-Nationalparks. Am wunderschönen Ufer des...
Victoria Falls Island LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Victoria Falls
Die Dämmerung senkt sich über den ruhig dahinfliessenden Zambezi. In das Murmeln des Flusses mischt sich plötzlich...
The Victoria Falls HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Victoria Falls
Mitten im lebendigen Städtchen Victoria Falls, direkt neben dem Bahnhof und nur ca. 10 Gehminuten von den Fällen...
Ilala LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Victoria Falls
Die Lodge liegt in einer idyllischen Gartenanlage direkt am Victoria Falls Nationalpark. Von der Lodge erreichen Sie...
Stanley & Livingstone HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Victoria Falls
Das Stanley & Livingstone Boutique Hotel ist von einem Naturschutzgebiet umgeben und liegt unweit von den Fällen...
The Palm River HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Victoria Falls
Das luxuriöse Hotel liegt direkt am idyllischen Ufer des Zambezi Flusses, nur knapp 4 Kilometer von den berühmten...
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