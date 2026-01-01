Ilala Lodge
Victoria Falls
Beschreibung
Lage
Die Lodge liegt in einer idyllischen Gartenanlage direkt am Victoria Falls Nationalpark. Von der Lodge erreichen Sie die bekannten Victoria Fälle in nur 10 Minuten zu Fuss.
Angebot
Zu den Annehmlichkeiten gehören eine grosse Terrasse mit Blick auf den Park, ein schöner Pool, eine Bar sowie das Palm-Restaurant. WIFI vorhanden.
Zimmer
Von jedem der 73 Zimmer geniesst man einen Blick auf den Nationalpark. Die Zimmer der unteren Etage haben direkten Zugang zum Garten, jene in der oberen Etage bieten einen Balkon. Die Einrichtung vermittelt ein afrikanisches Ambiente mit schönen Teak-Holzmöbeln. Alle Zimmer sind klimatisiert und verfügen über einen Deckenventilator.
Preis auf Anfrage
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