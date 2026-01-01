Beschreibung

Lage Die Lodge liegt in einer idyllischen Gartenanlage direkt am Victoria Falls Nationalpark. Von der Lodge erreichen Sie die bekannten Victoria Fälle in nur 10 Minuten zu Fuss.

Angebot Zu den Annehmlichkeiten gehören eine grosse Terrasse mit Blick auf den Park, ein schöner Pool, eine Bar sowie das Palm-Restaurant. WIFI vorhanden.