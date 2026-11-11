Mana Pools & Lake Kariba Reisen vom Spezialisten
Ein Nationalpark der Extraklasse
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Tembo Plains Camp
Preis auf Anfrage
Mana Pools Nationalpark
Das exklusive Tembo Plains Camp, ist Mitglied von Relais & Châteaux und lässt keine Wünsche offen.
Bumi Hills Safari Lodge
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Kariba
Geniessen Sie das exklusive Afrika-Erlebnis direkt am Lake Kariba. Die Bumi Hills Lodge strahlt ein romantisches...
Ruckomechi Camp
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Mana Pools Nationalpark
Im Westen des Mana Pools Nationalparks, inmitten von Akazien und Mahagonibäumen, liegen das Ruckomechi und das...
Ruckomechi & Little Ruckomechi
Preis auf Anfrage
Mana Pools Nationalpark
Die luxuriösen Camps liegen an der westlichen Grenze des bekannten Mana Pools Nationalparks im Schatten mächtiger...
Nyamatusi Camp
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Mana Pools Nationalpark
Das edle Nyamatusi Camp befindet sich in der privaten Nyamatusi Wilderness Konzession direkt am Ufer des mächtigen...
Chikwenya Camp
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Mana Pools Nationalpark
Das Camp befindet sich an einzigartiger Lage und bietet unglaubliche Möglichkeiten zur Tierbeobachtung im Mana Pools...
Kanga Camp
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Mana Pools Nationalpark
Das Kanga Camp liegt in einer privaten Konzession am westlichen Rand des Mana Pools Nationalparks an der...
Ingwe Pan
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Mana Pools Nationalpark
Das Camp liegt an einer grossen abgelegenen Pfanne inmitten des Mana Pools Nationalparks.
Zambezi Expeditions
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Mana Pools Nationalpark
Das Zambezi Expeditions Camp liegt am Ufer des mächtigen Zambezi Flusses im Mana Pools Nationalpark. Der legendäre...
John's Camp
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Mana Pools Nationalpark
Das authentische Camp liegt idyllisch unter Mahagonibäumen am mächtigen Zambezi Fluss im Mana Pools Nationalpark.