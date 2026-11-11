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Lake Kariba, Sambia/Simbabwe

Mana Pools & Lake Kariba Reisen vom Spezialisten

Ein Nationalpark der Extraklasse

Der im Westen von Simbabwe gelegene Mana Pools Nationalpark gehört aufgrund seiner Einzigartigkeit zum UNESCO-Weltnaturerbe. Wenn es regnet, spielen sich in diesem Park faszinierende Szenen ab. Denn dann werden in der Region gelegene Becken überflutet, sodass ein riesiger See entsteht. Dieses Gewässer wiederum lockt etliche Wildtiere an, die Sie aus nächster Nähe beobachten können. Wenn Sie Zeuge eines der spektakulärsten Naturwunder Afrikas werden möchten, sollten Sie noch heute unsere Spezialisten kontaktieren, damit diese Ihnen eine Reise in das Herz Afrikas zusammenstellen können.

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Tembo Plains Camp in Mana Pools Nationalpark: 2022-GreatPlains-TemboPlainsCamp-ALH-113
Tembo Plains Camp in Mana Pools Nationalpark: 2022-GreatPlains-TemboPlainsCamp-ALH-088
Tembo Plains CampHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Mana Pools Nationalpark
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Bumi Hills Safari Lodge in Kariba: 10_facilities Bumi Hills -Swimmingpool bei Dï¿½mmerun gmit Blick auf Lake Karibe c African Bush Camps
Bumi Hills Safari Lodge in Kariba: 13_zimmer Bumi Hills Lodge c African Bush Camps
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Kariba
Geniessen Sie das exklusive Afrika-Erlebnis direkt am Lake Kariba. Die Bumi Hills Lodge strahlt ein romantisches...
Ruckomechi Camp in Mana Pools Nationalpark: 6_Ruckomechi_2016-05-139
Ruckomechi Camp in Mana Pools Nationalpark: 7_Ruckomechi_2016-05-115
Ruckomechi CampHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Mana Pools Nationalpark
Im Westen des Mana Pools Nationalparks, inmitten von Akazien und Mahagonibäumen, liegen das Ruckomechi und das...
Ruckomechi & Little Ruckomechi in Mana Pools Nationalpark: Little Ruckomechi
Ruckomechi & Little Ruckomechi in Mana Pools Nationalpark: Little Ruckomechi
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Mana Pools Nationalpark
Die luxuriösen Camps liegen an der westlichen Grenze des bekannten Mana Pools Nationalparks im Schatten mächtiger...
Nyamatusi Camp in Mana Pools Nationalpark: African Bush Camps Nyamatusi 33
Nyamatusi Camp in Mana Pools Nationalpark: nyamatusi_047
Nyamatusi CampHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Mana Pools Nationalpark
Das edle Nyamatusi Camp befindet sich in der privaten Nyamatusi Wilderness Konzession direkt am Ufer des mächtigen...
Chikwenya Camp in Mana Pools Nationalpark: Chikwenya
Chikwenya Camp in Mana Pools Nationalpark: Chikwenya c Wilderness Safaris
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Mana Pools Nationalpark
Das Camp befindet sich an einzigartiger Lage und bietet unglaubliche Möglichkeiten zur Tierbeobachtung im Mana Pools...
Kanga Camp in Mana Pools Nationalpark: African Bush Camps Kanga Camp 23
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Das Kanga Camp liegt in einer privaten Konzession am westlichen Rand des Mana Pools Nationalparks an der...
Ingwe Pan in Mana Pools Nationalpark: Ingwe Pan_1
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Mana Pools Nationalpark
Das Camp liegt an einer grossen abgelegenen Pfanne inmitten des Mana Pools Nationalparks.
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John's Camp in Mana Pools Nationalpark: Johns Camp - Zelt von aussen mit Bett c Robin Pope Safaris
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Das authentische Camp liegt idyllisch unter Mahagonibäumen am mächtigen Zambezi Fluss im Mana Pools Nationalpark.

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