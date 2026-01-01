Old Drift Lodge
Victoria Falls
Beschreibung
Einleitung
Die luxuriöse Old Drift Lodge befindet sich im Zambezi Nationalpark, direkt am Zambezi Fluss und in unmittelbarer Nähe zu den Viktoria Fällen.
Lage
Die familienfreundliche Lodge befindet sich nur 7 Kilometer stromaufwärts von den Viktoria Fällen und ist 35 Minuten vom Flughafen Victoria Falls entfernt. Direkt im Zambezi National Park bietet die Lodge spektakuläre Ausblicke.
Angebot
Der Hauptbereich bietet eine 360 Grad Aussicht im Norden auf den Zambezi, den Nationalpark und im Süden auf ein gut besuchtes Wasserloch. Am Abend lassen sich die Sterne am besten von der grossen Terrasse mit Feuerstelle bestaunen. Zu den Aktivitäten gehören Pirschfahrten und Buschwanderungen im Zambezi Nationalpark, Bootstouren auf dem Zambezi sowie geführte Ausflüge zu den Fällen, welches mit einem leckeren Mittagessen im Lookout Café in Victoria Falls verbunden werden kann.
Zimmer
Die 14 Zeltsuiten sind luxuriös eingerichtet und verfügen alle über eine Innen und Aussendusche sowie eine traumhafte Aussenbadewanne. Eine grosse Terrasse mit einem privaten Plungepool mit Blick über den Zambezi laden zum Verweilen ein. Die 4 geräumigen Familiensuiten mit je zwei Schlafzimmern, bieten Platz für vier Personen. Alle Zimmer verfügen über eine Sitzecke, Klimaanlage, Minibar sowie WIFI.
Preis auf Anfrage
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