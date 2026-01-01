Beschreibung

Einleitung Die luxuriöse Old Drift Lodge befindet sich im Zambezi Nationalpark, direkt am Zambezi Fluss und in unmittelbarer Nähe zu den Viktoria Fällen.

Lage Die familienfreundliche Lodge befindet sich nur 7 Kilometer stromaufwärts von den Viktoria Fällen und ist 35 Minuten vom Flughafen Victoria Falls entfernt. Direkt im Zambezi National Park bietet die Lodge spektakuläre Ausblicke.

Angebot Der Hauptbereich bietet eine 360 Grad Aussicht im Norden auf den Zambezi, den Nationalpark und im Süden auf ein gut besuchtes Wasserloch. Am Abend lassen sich die Sterne am besten von der grossen Terrasse mit Feuerstelle bestaunen. Zu den Aktivitäten gehören Pirschfahrten und Buschwanderungen im Zambezi Nationalpark, Bootstouren auf dem Zambezi sowie geführte Ausflüge zu den Fällen, welches mit einem leckeren Mittagessen im Lookout Café in Victoria Falls verbunden werden kann.