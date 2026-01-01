Beschreibung

Einleitung Das Stanley & Livingstone Boutique Hotel ist von einem Naturschutzgebiet umgeben und liegt unweit von den Fällen entfernt. Hier können Sie das spektakuläre Naturschauspiel erkunden oder einfach nur die Ruhe abseits vom Trubel geniessen.

Lage Das Boutique Hotel befindet sich nur 15 Minuten von den Victoria Falls entfernt in einem ruhigen Naturschutzgebiet. Von der Terrasse aus hat man einen schönen Blick auf das Wasserloch.

Angebot Das Hotel hat ein hervorragendes Restaurant, das köstliche Speisen serviert. Die Bar eignet sich ideal für den Sundowner-Drink auf der grossen Terrasse oder zum Cocktailtrinken im angrenzenden Loungebereich. Entspannen Sie am Pool oder im Garten. Zum kostenlosen Service gehört ein Shuttle-Transfer zu den Victoria Fällen, zum Flughafen Victoria Falls und Flughafen Livingstone. WIFI vorhanden.