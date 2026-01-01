Unter einer dichten Baumkrone direkt am Fluss gelegen, bietet der luxuriös eingerichtete Hauptbereich einen traumhaften Blick auf den Fluss und verkörpert die Essenz von afrikanischem Luxus. Eine ausgezeichnete Küche in Kombination mit einem erlesenen Weinkeller, lassen aus kulinarischer Sicht, keine Wünsche offen. Der 20 Meter Pool mit Blick auf den Zambezi lädt an heissen Tagen zur Abkühlung ein. Alternativ kommen Sie in den Genuss einer entspannenden Massage in der Sala.

Eine Boma lädt zu lauschigen Abenden mit traditionellen Mahlzeiten ein. Für die sportliche Aktivierung steht ein vollausgestatteter Fitnessbereich zur Verfügung. WIFI ist in der gesamten Lodge vorhanden.



Zahlreiche Aktivitäten erwarten Sie im Matetsi und bilden einen wichtigen Teil Ihres Aufenthaltes. Unternehmen Sie eine Pirschfahrt im privaten Game Reserve oder wagen Sie sich auf eine geführte Buschwanderung. Bestaunen Sie die tosenden Victoria Fälle bei einer geführten Tour oder geniessen Sie die Tierwelt des Zambezi bei einer aufregenden Kanufahrt. Alternativ begeben Sie sich auf eine imposante Bootsfahrt.



Um die nachtaktiven Tiere des Parks zu entdecken, bietet die Lodge ebenfalls Nachtpirschfahrten