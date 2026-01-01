Matetsi Victoria Falls
Victoria Falls
Beschreibung
Einleitung
Die Lodge liegt am traumhaften Ufer des mächtigen Zambezi, inmitten des gleichnamigen Nationalparks nur 40km stromaufwärts vom UNESCO Weltkulturerbe, den Victoria Fällen.
Lage
Auf 55 000 ha geschützter Wildnis im Matetsi Private Game Reserve gelegen, bietet die Unterkunft eine ideale Kombination zwischen Kulinarik, Entspannung, Wildnis und authentischer afrikanischer Gastfreundschaft.
Angebot
Eine Boma lädt zu lauschigen Abenden mit traditionellen Mahlzeiten ein. Für die sportliche Aktivierung steht ein vollausgestatteter Fitnessbereich zur Verfügung. WIFI ist in der gesamten Lodge vorhanden.
Unter einer dichten Baumkrone direkt am Fluss gelegen, bietet der luxuriös eingerichtete Hauptbereich einen traumhaften Blick auf den Fluss und verkörpert die Essenz von afrikanischem Luxus. Eine ausgezeichnete Küche in Kombination mit einem erlesenen Weinkeller, lassen aus kulinarischer Sicht, keine Wünsche offen. Der 20 Meter Pool mit Blick auf den Zambezi lädt an heissen Tagen zur Abkühlung ein. Alternativ kommen Sie in den Genuss einer entspannenden Massage in der Sala.
Eine Boma lädt zu lauschigen Abenden mit traditionellen Mahlzeiten ein. Für die sportliche Aktivierung steht ein vollausgestatteter Fitnessbereich zur Verfügung. WIFI ist in der gesamten Lodge vorhanden.
Zahlreiche Aktivitäten erwarten Sie im Matetsi und bilden einen wichtigen Teil Ihres Aufenthaltes. Unternehmen Sie eine Pirschfahrt im privaten Game Reserve oder wagen Sie sich auf eine geführte Buschwanderung. Bestaunen Sie die tosenden Victoria Fälle bei einer geführten Tour oder geniessen Sie die Tierwelt des Zambezi bei einer aufregenden Kanufahrt. Alternativ begeben Sie sich auf eine imposante Bootsfahrt.
Um die nachtaktiven Tiere des Parks zu entdecken, bietet die Lodge ebenfalls Nachtpirschfahrten
Zimmer
Die in zwei intime Camps aufgeteilte Lodge verfügt über insgesamt 18 Suiten und 1 Villa. Grosszügig geschnitten und mit den feinsten Materialien ausgestattet, bieten die Zimmer sämtlichen Komfort und Luxus. Eine gemütliche Sitzecke im Aussenbereich mit Blick auf den Zambezi, lädt zum Verweilen ein. Abgerundet wird die grosszügige Terrasse mit einem Plungepool und einer Aussendusche. Zu den weiteren Annehmlichkeiten gehören eine freistehende Badewanne, Minibar, Kaffee-/Teekocher und Klimaanlage. Für Familien stehen 2 Familiensuiten mit separatem Kinderzimmer zur Verfügung. Die River House Villa bietet Platz für bis zu 8 Personen und verfügt über sämtliche Annehmlichkeiten inklusive privatem Guide, Chef und Butler.
Preis auf Anfrage
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