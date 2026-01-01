Kafue Nationalpark Reisen vom Spezialisten

Lage und Charakter des Parks

Der Kafue Nationalpark liegt im Westen Sambias und ist nach dem Kafue-Fluss benannt, der ihn durchfliesst. Trotz der enormen Fläche ist die touristische Infrastruktur klein gehalten: Wenige Camps und Lodges verteilen sich über grosse Distanzen, entsprechend selten begegnen Sie anderen Fahrzeugen auf der Pirschfahrt. Das prägt den Charakter dieser Safari: viel Raum, wenig Betrieb, dafür mitunter etwas mehr Geduld bis zur nächsten Sichtung als in kompakteren Schutzgebieten.

Landschaften und Tierwelt

Das Parkgebiet umfasst Miombo-Wälder, Flusslandschaften entlang des Kafue und offene Grasebenen. Im Süden grenzt der Park an den Itezhi-Tezhi-See, einen Stausee des Kafue-Flusses. Bekannt sind vor allem die Busanga-Ebenen im Norden: saisonal überflutete Grasflächen, auf denen sich nach dem Rückgang des Wassers grosse Herden von Letschwe- und Puku-Antilopen sammeln – und mit ihnen Löwen. Der Kafue zählt zudem zu den wenigen Gebieten Sambias, in denen Geparden regelmässig beobachtet werden. Auch Leoparden, Elefanten, Flusspferde und Krokodile sind hier heimisch, die Vogelwelt ist ausgesprochen artenreich.

Reisezeit und Aktivitäten

Wie im übrigen südlichen Afrika gilt die Trockenzeit von etwa Mai bis Oktober als beste Zeit für Tierbeobachtungen: Die Vegetation lichtet sich, und die Tiere konzentrieren sich an den verbleibenden Wasserstellen. Die Busanga-Ebenen werden meist erst im Verlauf der Trockenzeit befahrbar, wenn sich das Flutwasser zurückgezogen hat. Während der Regenzeit von etwa November bis April sind Teile des Parks schwer zugänglich, viele Camps schliessen in dieser Zeit.

Je nach Lodge und Region stehen unterschiedliche Aktivitäten zur Wahl:

Pirschfahrten im offenen Geländewagen, teils auch nachts

Bootsfahrten auf dem Kafue-Fluss mit Tier- und Vogelbeobachtung vom Wasser aus

Geführte Buschwanderungen mit erfahrenen Guides

Vogelbeobachtung in den unterschiedlichen Lebensräumen des Parks

Anreise und Kombinationsmöglichkeiten

Die Anreise erfolgt entweder auf der Strasse ab Lusaka oder per Kleinflugzeug auf eine der Pisten im Park; die Lodges organisieren den Transfer ab dem jeweiligen Airstrip. Innerhalb einer Sambia-Reise lässt sich der Kafue gut mit den Victoriafällen bei Livingstone kombinieren, ebenso mit dem South Luangwa Nationalpark, der als Ursprungsregion der geführten Fusssafari gilt, oder dem Lower Zambezi Nationalpark mit seinen Aktivitäten auf und am Sambesi. So entsteht eine Route, die unterschiedliche Landschaften und Safari-Stile verbindet.

Der Kafue eignet sich besonders für Reisende, die bereits Safari-Erfahrung mitbringen oder bewusst ein ruhiges, wenig frequentiertes Gebiet suchen und dafür kleinere Camps mit persönlicher Betreuung schätzen. Die unten aufgeführten Lodges und Camps decken verschiedene Regionen des Parks und unterschiedliche Komfortstufen ab. Gerne beraten wir Sie, welche Kombination von Standorten zu Reisedauer, Reisezeit und Budget passt.