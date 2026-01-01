Hwange Camps und Lodges
Das grösste Wildreservat von Simbabwe
Wilderness Linkwasha
Preis auf Anfrage
Hwange Nationalpark
Das Linkwasha Camp gehört zu den exklusiven Unterkünften von Wilderness Safaris und bietet ein Höchstmass an Luxus im...
Somalisa Camp
Preis auf Anfrage
Hwange Nationalpark
Somalisa ist ein authentisches Safaricamp mit einer Mischung aus afrikanischem Charme und komfortabler Eleganz.
Verney's Camp
Preis auf Anfrage
Hwange Nationalpark
Das Verney’s Camp befindet sich in einer 10 000 Hektar grossen, privaten Konzession. Entdecken Sie die...
Somalisa Expeditions
Preis auf Anfrage
Hwange Nationalpark
Das Somalisa Expedition Camp befindet sich im Herzen des wunderschönen und tierreichen Hwange Nationalparks.
Davison's Camp
Preis auf Anfrage
Hwange Nationalpark
Inmitten des Hwange Nationalparks liegt das Davison's Camp, welches zum Linkwasha Konzessionsgebiet gehört. Das Camp...
Deteema Springs Camp
Preis auf Anfrage
Hwange Nationalpark
Das Camp befindet sich im nordwestlichen Teil des Hwange Nationalparks und ist umgeben von schattenspendenden Bäumen.
Kataloge
Online blättern oder bestellen
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Afrika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
Das könnte Sie auch interessieren
- Mana Pools & Lake Kariba Reisen vom Spezialisten
- Mosi oa Tunya Safari-Lodges und Camps
- South Luangwa Safari-Lodges: unsere Auswahl
- Victoria Falls Safari-Lodges: unsere Auswahl
- Kafue Safari-Lodges und Camps
- Liuwa Plain Safari-Lodges und Camps
- Livingstone Safari-Lodges und Camps
- Zambezi Safari-Lodges: unsere Auswahl