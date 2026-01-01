Knecht Reisegruppe Gütesiegel
afrika Reisen Gütesiegel
afrikareisen
Hwange Nationalpark, Sambia/Simbabwe

Hwange Camps und Lodges

Das grösste Wildreservat von Simbabwe

Die grösste landschaftliche Attraktion in Simbabwe ist mit Sicherheit der Hwange Nationalpark. Er kann ganzjährig bereist werden und ist die Heimat von zahlreichen Tieren geworden. Der Park entstand bereits im Jahr 1930 und wurde schon damals zum Naturschutzgebiet erklärt. Bei der Gründung gab es allerdings kaum Tiere. Dank künstlich angelegter Wasserstellen hat sich das glücklicherweise geändert. Der Wildbestand wuchs und davon können Sie sich bei einer Hwange Reise selbst überzeugen. Erstklassige Hotels mit grossen Poollandschaften runden das Angebot ab. Fragen Sie bei unseren Spezialisten nach Hwange Nationalpark Reisen.

Wilderness LinkwashaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Hwange Nationalpark
Das Linkwasha Camp gehört zu den exklusiven Unterkünften von Wilderness Safaris und bietet ein Höchstmass an Luxus im...
Somalisa CampHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Hwange Nationalpark
Somalisa ist ein authentisches Safaricamp mit einer Mischung aus afrikanischem Charme und komfortabler Eleganz.
Verney's CampHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Hwange Nationalpark
Das Verney’s Camp befindet sich in einer 10 000 Hektar grossen, privaten Konzession. Entdecken Sie die...
Somalisa ExpeditionsHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Hwange Nationalpark
Das Somalisa Expedition Camp befindet sich im Herzen des wunderschönen und tierreichen Hwange Nationalparks.
Davison's CampHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Hwange Nationalpark
Inmitten des Hwange Nationalparks liegt das Davison's Camp, welches zum Linkwasha Konzessionsgebiet gehört. Das Camp...
Deteema Springs CampHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Hwange Nationalpark
Das Camp befindet sich im nordwestlichen Teil des Hwange Nationalparks und ist umgeben von schattenspendenden Bäumen.

Safaris Zambia

Zambias Naturgewalten bei einer Safari entdecken

Victoria Falls

Das Naturwunder der Victoria Fälle hautnah erleben

Zimbabwe Safaris

Unvergessliche Safaris in Zimbabwe

Reiseinformationen

Alle Informationen für Ihre Zimbabwe und Zambia Ferien

Kataloge

Online blättern oder bestellen

Online blättern
Online blättern
Online blättern
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Afrika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren