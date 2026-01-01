Die grösste landschaftliche Attraktion in Simbabwe ist mit Sicherheit der Hwange Nationalpark. Er kann ganzjährig bereist werden und ist die Heimat von zahlreichen Tieren geworden. Der Park entstand bereits im Jahr 1930 und wurde schon damals zum Naturschutzgebiet erklärt. Bei der Gründung gab es allerdings kaum Tiere. Dank künstlich angelegter Wasserstellen hat sich das glücklicherweise geändert. Der Wildbestand wuchs und davon können Sie sich bei einer Hwange Reise selbst überzeugen. Erstklassige Hotels mit grossen Poollandschaften runden das Angebot ab. Fragen Sie bei unseren Spezialisten nach Hwange Nationalpark Reisen.