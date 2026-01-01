



Victoria Falls River Lodge****/*

Die 13 geräumigen und luxuriösen Zelt-Suiten sind mit allen Annehmlichkeiten ausgestattet und verfügen über eine gemütliche Sitzecke sowie ein Badezimmer mit Innen und Aussenduschen. Von Ihrer privaten Suite mit Plungepool aus können Sie Flusspferde am Ufer beobachten. Weitere Annehmlichkeiten umfassen eine Minibar, Klimaanlage, Deckenventilator sowie ein Kaffee-/Teekocher. Die Familienzelte haben ein zusätzliches Zeltzimmer, das drei Kinder beherbergen kann.

Kostenloses WIFI ist verfügbar. Die Lodge beherbergt Kinder jeden Alters.



Malachite Lodge****/*

Das neue, moderne Malachite ist ein eigenständiges Camp mit allen Annehmlichkeiten vor Ort. Die 8 luxuriösen Malachite-Zelt-Suiten bietet eine komfortable Sitzecke, ein offenes Badezimmer mit Innen- und Aussenduschen und jede Suite erstreckt sich auf ein privates Deck mit Plungepool, Tagesbett und Aussenbadewanne. Weitere Annehmlichkeiten umfassen eine Minibar, Klimaanlage, Deckenventilator sowie einen Kaffee-/Teekocher.

Kostenloses WIFI ist verfügbar. Malachite beherbergt Kinder ab 12 Jahren.



Victoria Falls Island Lodge*****

Die Lodge liegt auf einer privaten Insel und ist nur per Boot erreichbar. Die 6 Island Treehouse Suiten sind auf Holzstelzen gebaut und bieten einen traumhaften Ausblick auf den Fluss. Die klimatisierten Suiten sind sehr geräumig und verfügen über ein offenes Badezimmer mit freistehender Badewanne, einem privaten Plungepool und einer Minibar. Kostenloses WIFI ist verfügbar. Die Island Lodge beherbergt Kinder ab 12 Jahren.