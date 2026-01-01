Knecht Reisegruppe Gütesiegel
afrika Reisen Gütesiegel
afrikareisen
Lower Zambezi Nationalpark, Sambia/Simbabwe

Zambezi Safari-Lodges: unsere Auswahl

Flussmenschen und Kanu-Safaris

Der Untere Sambesi Nationalpark wird vom Mittellauf des grossen Flusses durchströmt. Wegen seiner wilden Bergwelt gehört er zu den am wenigsten menschenbeeinflussten Gebieten Afrikas. Hier lebten vor der Kolonialzeit die als Flussmenschen bezeichneten Völker der Nsenga und Goba. Von den Lodges am Flussufer aus können Sie abenteuerliche Safaris mit Kanus unternehmen. Wenn der Fluss austrocknet, begegnen Sie den zahlreichen Elefanten und Büffel des Nationalparks an den verbleibenden Wasserstellen. Passionierte Naturfotografen finden hier reizvolle Motive. Unsere Afrika Spezialisten kennen die komfortabelsten Unterkünfte, die besten Beobachtungsmöglichkeiten und Reisezeiten. Wir beraten Sie gern!

Lolebezi Safari LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Lower Zambezi
Malerisch in die Landschaft eingebettet mit spektakulärem Blick über den Zambezi, verbindet die Lodge Luxus und Natur...
Chongwe River CampHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Lower Zambezi
Intimes und familiäres Camp an bester Lage um Tierbeobachtungen per Boot und per Safarifahrzeug zu geniessen.
Chiawa CampHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Lower Zambezi
Luxuriöses und mehrfach ausgezeichnetes Camp an unbeschreiblich schöner Lage.
Sausage Tree CampHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Lower Zambezi
Intimes und familiäres Camp an bester Lage um Tierbeobachtungen per Boot und per Safarifahrzeug zu geniessen.

Safaris Zambia

Zambias Naturgewalten bei einer Safari entdecken

Victoria Falls

Das Naturwunder der Victoria Fälle hautnah erleben

Zimbabwe Safaris

Unvergessliche Safaris in Zimbabwe

Reiseinformationen

Alle Informationen für Ihre Zimbabwe und Zambia Ferien

Kataloge

Online blättern oder bestellen

Online blättern
Online blättern
Online blättern
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Afrika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren