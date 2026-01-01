Zambezi Safari-Lodges: unsere Auswahl
Flussmenschen und Kanu-Safaris
Lolebezi Safari Lodge
Preis auf Anfrage
Lower Zambezi
Malerisch in die Landschaft eingebettet mit spektakulärem Blick über den Zambezi, verbindet die Lodge Luxus und Natur...
Chongwe River Camp
Preis auf Anfrage
Lower Zambezi
Intimes und familiäres Camp an bester Lage um Tierbeobachtungen per Boot und per Safarifahrzeug zu geniessen.
Chiawa Camp
Preis auf Anfrage
Lower Zambezi
Luxuriöses und mehrfach ausgezeichnetes Camp an unbeschreiblich schöner Lage.
Sausage Tree Camp
Preis auf Anfrage
Lower Zambezi
Intimes und familiäres Camp an bester Lage um Tierbeobachtungen per Boot und per Safarifahrzeug zu geniessen.
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