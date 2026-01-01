Beschreibung

Einleitung Die Dämmerung senkt sich über den ruhig dahinfliessenden Zambezi. In das Murmeln des Flusses mischt sich plötzlich ein anderes Geräusch – das Grunzen einiger Flusspferde, ganz in der Nähe. An anderer Stelle könnte das schon mal ein mulmiges Gefühl auslösen. Nicht aber in der Victoria Falls Island Lodge: Auf dicken Holzstelzen sind die Island Treehouse Suiten in den mächtigen Fluss hineingebaut. Gäste befinden sich fast mittendrin im Treiben der Hippos und Elefanten am Ufer und schweben dennoch ein gutes Stück über deren Köpfen. Der atemberaubende Ausblick auf den mächtigen Zambezi River machen den Aufenthalt zu einem einmaligen Erlebnis.

Lage Die Victoria Falls Island Lodge liegt traumhaft auf einer Insel am Ufer des Zambezi Flusses und mitten im Zambezi Nationalpark. Die Insel ist nur per Boot erreichbar und gewährt bereits einen tollen Einblick. Die Fahrt zum Eingang der Fälle dauert ca. 30 Minuten. Von der Lodge aus kann man den Sprühnebel in der Ferne erkennen

Angebot Die Lodge bietet eine hervorragende Kombination an Safari und Abenteuer. Wer gerne die Victoria Wasserfälle sehen möchte aber nicht auf die Ruhe der Natur verzichten will, ist hier genau richtig. Nebst Pirschfahrten im Zambezi Nationalpark werden auch Flussfahrten auf dem Zambezi River angeboten, wo Sie den Sonnenuntergang geniessen können. Gegen Aufpreis werden verschiedene adrenalingeladene Aktivitäten wie River Rafting, Bungy Jumping und vieles mehr organisiert. Die Lodges bieten zudem diverse Spa-Behandlungen an für entspannte Momente zwischen den Aktivitäten. Der Flughafentransfer vom Flughafen Victoria Falls ist im Preis eingeschlossen.