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Livingstone, Sambia/Simbabwe

Livingstone Safari-Lodges und Camps

Livingstone, Mosi-oa-Tunya-Nationalpark und Victoriafälle

An der Grenze Sambias zu Simbabwe liegt die Stadt Livingstone, benannt nach dem berühmten Missionar und Afrikaforscher, dem auch ein Museum gewidmet ist. Hier überspannt die Victoria Falls Bridge den Sambesi und verbindet beide Länder. Von Livingstone aus startet ein grosser Teil der Ausflüge zu den gigantischen Viktoriafällen, die zum Weltnaturerbe der UNESCO gehören. Auch der Mosi-oa-Tunya-Nationalpark (Nationalpark des donnernden Rauches) liegt direkt nebenan. In dem nur 66 km² grossen Park können Sie Grosswildtiere wie Antilopen, Zebras, Giraffen, Elefanten und Rhinozerosse beobachten. Unsere Afrika Spezialisten planen gern mit Ihnen Ihr persönliches Afrika-Abenteuer.

Royal Livingstone Hotel by ANANTARAHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Livingstone
Das Hotel liegt an den Ufern des mächtigen Zambezi, nur wenige Schritte von den Victoria Fällen entfernt. Ein...
Thorntree River LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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