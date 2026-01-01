Wenn Sie im Rahmen einer Rundreise die Länder Zimbabwe und Zambia erkunden, ist ein Ausflug in den South Luangwa Nationalpark sehr empfehlenswert. Dies liegt vor allem daran, dass im Gebiet rund um den Luangwe, der diese Gegend massgeblich prägt, viele interessante Tiere ihre Heimat haben. Neben einer sehr grossen Anzahl an Flusspferden finden Sie vor Ort auch zahlreiche Krokodile. Ein weiteres Wildtier, das dort lebt und von Zeit zu Zeit beobachtet werden kann, ist der Leopard. Kontaktieren Sie unsere Spezialisten, um diese Region bald zu erleben.