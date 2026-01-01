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Etosha Nationalpark, Namibia

South Luangwa Safari-Lodges: unsere Auswahl

Faszination pur

Wenn Sie im Rahmen einer Rundreise die Länder Zimbabwe und Zambia erkunden, ist ein Ausflug in den South Luangwa Nationalpark sehr empfehlenswert. Dies liegt vor allem daran, dass im Gebiet rund um den Luangwe, der diese Gegend massgeblich prägt, viele interessante Tiere ihre Heimat haben. Neben einer sehr grossen Anzahl an Flusspferden finden Sie vor Ort auch zahlreiche Krokodile. Ein weiteres Wildtier, das dort lebt und von Zeit zu Zeit beobachtet werden kann, ist der Leopard. Kontaktieren Sie unsere Spezialisten, um diese Region bald zu erleben.

Chinzombo CampHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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South Luangwa
Das luxuriöse Camp liegt eine Fahrstunde vom Mfuwe Flughafen entfernt, gleich ausserhalb des tierreichen South...
Sanctuary Puku Ridge CampHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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South Luangwa
Luxus in einem ruhigen und abgeschiedenen Teil des South Luangwa Nationalparks.
Tena TenaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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South Luangwa
Das Camp liegt im südlichen Teil des abgeschiedenen, äusserst tierreichen Nsefu Sektors im South Luangwa Nationalpark.
Chindeni Bush CampHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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South Luangwa
Das Camp befindet sich an einer Lagune im südlichen Teil des South Luangwa Nationalparks.
Mchenja CampHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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South Luangwa
Das Mchenja Camp befindet sich 2,5 Fahrstunden vom Mfuwe Airport entfernt im Herzen des tierreichen South Luangwa...
Mfuwe LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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South Luangwa
Die Lodge liegt an einer Lagune innerhalb des South Luangwa Nationalparks, nur 45 Fahrminuten vom Flughafen Mfuwe und...
Luangwa River CampHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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South Luangwa
Das Luangwa River Camp liegt innerhalb einer privaten Konzession direkt am Ufer des Luangwa Flusses.
Luwi CampHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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South Luangwa
Das kleine intime Luwi Camp befindet sich inmitten des South Luangwa Nationalparks direkt am Luwi Fluss. Ungefähr...
Kakuli CampHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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South Luangwa
Das Camp liegt im Herzen des unberührten South Luangwa Nationalparks, direkt am Ufer des Luangwa Flusses.
Nkwali CampHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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South Luangwa
Nkwali liegt an der Grenze zum South Luangwa Nationalpark und befindet sich 45 Minuten vom Mfuwe Flugfeld entfernt....

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