South Luangwa Safari-Lodges: unsere Auswahl
Faszination pur
Chinzombo Camp
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South Luangwa
Das luxuriöse Camp liegt eine Fahrstunde vom Mfuwe Flughafen entfernt, gleich ausserhalb des tierreichen South...
Sanctuary Puku Ridge Camp
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South Luangwa
Luxus in einem ruhigen und abgeschiedenen Teil des South Luangwa Nationalparks.
Tena Tena
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South Luangwa
Das Camp liegt im südlichen Teil des abgeschiedenen, äusserst tierreichen Nsefu Sektors im South Luangwa Nationalpark.
Chindeni Bush Camp
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South Luangwa
Das Camp befindet sich an einer Lagune im südlichen Teil des South Luangwa Nationalparks.
Mchenja Camp
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South Luangwa
Das Mchenja Camp befindet sich 2,5 Fahrstunden vom Mfuwe Airport entfernt im Herzen des tierreichen South Luangwa...
Mfuwe Lodge
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South Luangwa
Die Lodge liegt an einer Lagune innerhalb des South Luangwa Nationalparks, nur 45 Fahrminuten vom Flughafen Mfuwe und...
Luangwa River Camp
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South Luangwa
Das Luangwa River Camp liegt innerhalb einer privaten Konzession direkt am Ufer des Luangwa Flusses.
Luwi Camp
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South Luangwa
Das kleine intime Luwi Camp befindet sich inmitten des South Luangwa Nationalparks direkt am Luwi Fluss. Ungefähr...
Kakuli Camp
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South Luangwa
Das Camp liegt im Herzen des unberührten South Luangwa Nationalparks, direkt am Ufer des Luangwa Flusses.
Nkwali Camp
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South Luangwa
Nkwali liegt an der Grenze zum South Luangwa Nationalpark und befindet sich 45 Minuten vom Mfuwe Flugfeld entfernt....
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