The Victoria Falls Hotel
Victoria Falls
Beschreibung
Lage
Mitten im lebendigen Städtchen Victoria Falls, direkt neben dem Bahnhof und nur ca. 10 Gehminuten von den Fällen entfernt. Das Hotel ist von gepflegten tropischen Gärten, Seerosenteichen und hundertjährigen, schattenspendenden Bäumen umgeben.
Angebot
Neben einem gemütlichen Grillrestaurant verfügt das Hotel auch über einen Speisesaal aus der Jahrhundertwende. Geniessen Sie den legendären „High Tea" auf der Terrasse mit Panoramablick auf die Victoria Falls Brücke, die Zimbabwe mit Zambia verbindet. Ein Souvenir-Geschäft, ein Frisör-Salon, ein Spa, ein Swimmingpool, 2 Tennisplätze und eine Bar runden das Angebot ab.
Zimmer
Insgesamt 161 Zimmer verfügen über eine komfortable Einrichtung. Die Ausstattung schliesst Klimaanlage, Minibar und einen TV mit ein.
Unsere Meinung
Dieses legendäre Haus der Jahrhundertwende versprüht immer noch den Charme und das Abenteuer vergangener Zeiten. Ein „The Leading Hotel of the World".
Preis auf Anfrage
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