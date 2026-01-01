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Mosi oa Tunya Nationalpark, Sambia/Simbabwe

Mosi oa Tunya Safari-Lodges und Camps

Entspannung und Tierbeobachtung am Sambesi

Der Nationalpark liegt unweit der Stadt Livingstone. Als eher kleines Reservat wurde es mit dem Anspruch gegründet, repräsentativ die Wildtierfauna Sambias zu zeigen. Weil hier viele Wanderrouten der Tiere vorbeiführen und Querungsstellen liegen, ist die Chance gross, verschiedene Antilopenarten, Zebras, Giraffen, Elefanten und Warzenschweine zu sehen. Hier gibt es auch die seltenen weissen Nashörner. Sie erkunden den Park auf Wandersafaris mit einem Guide, auf einer Sambesi-Flusskreuzfahrt oder auf eigene Faust von einem Mietwagen aus. Unsere Afrika Spezialisten helfen Ihnen gern bei der Planung Ihrer Reise und bei der Buchung geeigneter Unterkünfte.

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