Mpala Jena
Victoria Falls
Beschreibung
Einleitung
Das exklusive Camp befindet sich in einer ruhigen Lage im Herzen des Sambesi-Nationalparks. Am wunderschönen Ufer des mächtigen Zambezi, bietet Mpala einen idealen Ausgangspunkt die Victoria Fälle und die umliegende Natur zu entdecken.
Lage
Das Mpala Jena Camp liegt traumhaft an einem weissen Sandstrand am Zambezi Fluss im gleichnamigen Nationalpark. In 40 Minuten erreichen Sie den Eingang zu den Victoriafällen entweder mit einem aufregenden Schnellboot durch mehrere Stromschnellen oder als atemberaubende Pirschfahrt
Angebot
Die Unterkunft begrüsst Sie mitten in der Wildnis mit einer offenen und entspannten Atmosphäre. Das Camp, direkt auf einem Sandstrand errichtet, verkörpert Barfuss-Luxus mit Strohdächern, weichen Sandböden und einer Strandbar mit Blick auf den Fluss. Hier fühlt man sich sofort wohl. Entspannen Sie in den Hängematten oder geniessen Sie eine Abkühlung im Pool. Die Mahlzeiten werden im offenen Pavillon oder wahlweise auf der Terrasse eingenommen.
Am Abend werden Ihnen leckere Drinks um die Feuerstelle serviert, während sie den afrikanischen Sternenhimmel beobachten und den Geräuschen der einheimischen Tierwelt lauschen. WIFI steht Ihnen in den Zimmern und im Hauptbereich zur Verfügung. Geniessen Sie eine Vielzahl an Aktivitäten, die Ihren Aufenthalt zu einem abwechslungsreichen Abenteuer machen. Verbringen Sie eine spannende Pirschfahrt mit den erfahrenen Guides im Zambezi Nationalpark oder geniessen Sie eine aufregende Buschwanderung.
Bestaunen Sie die spektakulären Victoria Fälle bei einem geführten Ausflug oder begeben Sie sich auf eine Bootsfahrt auf dem Zambezi. Ein traditionelles Dhow Segelboot bietet Ihnen die Möglichkeit, über den Fluss zu gleiten (saisonal). Weitere Aktivitäten, wie eine intensive Rafting Tour oder ein kultureller Ausflug zu einem traditionellen Dorf, sind gegen Gebühr buchbar.
Zimmer
Die 5 grosszügigen Suiten untermalen die Barfuss-Atmosphäre und sind mit der gleichen Strandfarben-Palette wie das restliche Camp gestaltet. Zu den Highlights gehört die grosszügige Aussenterrasse mit spektakulärem Blick auf den Zambezi. Geniessen Sie die Aussendusche oder entspannen Sie in der freistehenden Badewanne. Eine Sitzecke, Minibar und Kaffee-/Teekocher runden die Suiten ab. Für Familien stehen zwei Familiensuiten mit einem geräumigem Loungebereich und zwei separaten Schlafzimmern zur Verfügung.
Preis auf Anfrage
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