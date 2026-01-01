Die Unterkunft begrüsst Sie mitten in der Wildnis mit einer offenen und entspannten Atmosphäre. Das Camp, direkt auf einem Sandstrand errichtet, verkörpert Barfuss-Luxus mit Strohdächern, weichen Sandböden und einer Strandbar mit Blick auf den Fluss. Hier fühlt man sich sofort wohl. Entspannen Sie in den Hängematten oder geniessen Sie eine Abkühlung im Pool. Die Mahlzeiten werden im offenen Pavillon oder wahlweise auf der Terrasse eingenommen.

Am Abend werden Ihnen leckere Drinks um die Feuerstelle serviert, während sie den afrikanischen Sternenhimmel beobachten und den Geräuschen der einheimischen Tierwelt lauschen. WIFI steht Ihnen in den Zimmern und im Hauptbereich zur Verfügung. Geniessen Sie eine Vielzahl an Aktivitäten, die Ihren Aufenthalt zu einem abwechslungsreichen Abenteuer machen. Verbringen Sie eine spannende Pirschfahrt mit den erfahrenen Guides im Zambezi Nationalpark oder geniessen Sie eine aufregende Buschwanderung.

Bestaunen Sie die spektakulären Victoria Fälle bei einem geführten Ausflug oder begeben Sie sich auf eine Bootsfahrt auf dem Zambezi. Ein traditionelles Dhow Segelboot bietet Ihnen die Möglichkeit, über den Fluss zu gleiten (saisonal). Weitere Aktivitäten, wie eine intensive Rafting Tour oder ein kultureller Ausflug zu einem traditionellen Dorf, sind gegen Gebühr buchbar.