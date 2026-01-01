Nambwa Tented Lodge & Kazile Island Lodge
Zambesi (Caprivi)
Beschreibung
Einleitung
Die Ruhe und das aussergewöhnliche Erlebnis wird Ihnen lange in guter Erinnerung bleiben. Die exklusive Lage im Bwabwata Nationalpark lässt keine Wünsche offen und bietet eine breite Palette an unterschiedlichen Aktivitäten.
Lage
Beide Lodges liegen idyllisch an den Ufern des Kwando Flusses im Bwabwata Nationalpark im Herzen des weltweit grössten Transfrontier Parks, welcher die Heimat von über 35 grossen und kleinen Säugetieren und über 330 Vogelarten ist. Aufgrund der guten Partnerschaft mit dem angrenzenden Mashi Schutzgebiet steht den Tieren ein Freiraum von über 300 000 Hektar Land zur Verfügung. Die grossen Überschwemmungsgebiete sowie das dicke Waldgebiet sind der perfekte Lebensraum für die Tiere.
Angebot
Zu den Aktivitäten gehören spannende Tag- und Nachtpirschfahrten im offenen Safarifahrzeug. Zudem werden Bootstouren auf dem Kwando Fluss angeboten, bei denen man mit etwas Glück Nilpferde und Krokodile beobachten kann. Nehmen Sie zudem an einem Ausflug zum nahegelegenen Dorf teil, bei welchem Ihnen die Kultur und Lebensgewohnheiten der einheimischen Bevölkerung näher gebracht werden. Erfahren Sie bei einer Buschwanderung viel Wissenswertes über die Pflanzenwelt.
Zimmer
Nambwa Tented Lodge*****
Ausgestattet sind die Zeltzimmer mit einem en-suite Badezimmer. Vom privaten Aussichtsdeck kann man Tiere beobachten. Die Inneneinrichtung ist idyllisch an die Umgebung der Lodge angepasst und wurde mit hellen, warmen Holztönen dekoriert und gebaut.
Nambwa Tented Lodge*****
Zum Haupthaus der Lodge gehören eine Lounge mit Bar, ein gemütlicher Speisebereich, eine kleine Bibliothek mit lokaler Literatur, eine gemütliche Feuerstelle sowie ein kleiner Pool. Zudem gibt es eine traditionelle Boma, ein grosszügiges Aussichtsdeck sowie einen kleinen Souvenirshop. Die 10 luxuriösen Zelt-Suiten sind wie eine Art Baumhaus aufgebaut und über erhöhte Holzstege mit dem Haupthaus verbunden. Von der grosszügigen und geräumigen Suite aus geniesst man einen herrlichen Ausblick auf die Flutebenen und den Kwando Fluss.
Ausgestattet sind die Zeltzimmer mit einem en-suite Badezimmer. Vom privaten Aussichtsdeck kann man Tiere beobachten. Die Inneneinrichtung ist idyllisch an die Umgebung der Lodge angepasst und wurde mit hellen, warmen Holztönen dekoriert und gebaut.
Kazile Island Lodge***
Kazile Island Lodge ist ein einzigartiges Paradies, das nur per Boot erreicht werden kann (ca. 5 Minuten Fahrt vom Kazile Campingplatz). Hier durchziehen Büffelherden und Elefanten die feuchte Zambezi-Landschaft.
Der Hauptbereich besteht aus einer gemütlichen Lounge mit Feuerstelle, von wo man einen uneingeschränkten Blick auf den Fluss hat. Das Abendessen wird, wenn immer möglich, auf der Terrasse eingenommen und an der Bar kann man den Tag mit einem köstlichen Drink ausklingen lassen. Die Lodge verfügt über 13 Zeltzimmer, alle umgeben von schattenspendenden Mangostane-Bäumen. Jede Einheit bietet den Gästen eine gemütliche Veranda mit Blick auf das ausgedehnte Überschwemmungsgebiet.
Preis auf Anfrage
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