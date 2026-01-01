Nambwa Tented Lodge*****

Zum Haupthaus der Lodge gehören eine Lounge mit Bar, ein gemütlicher Speisebereich, eine kleine Bibliothek mit lokaler Literatur, eine gemütliche Feuerstelle sowie ein kleiner Pool. Zudem gibt es eine traditionelle Boma, ein grosszügiges Aussichtsdeck sowie einen kleinen Souvenirshop. Die 10 luxuriösen Zelt-Suiten sind wie eine Art Baumhaus aufgebaut und über erhöhte Holzstege mit dem Haupthaus verbunden. Von der grosszügigen und geräumigen Suite aus geniesst man einen herrlichen Ausblick auf die Flutebenen und den Kwando Fluss.

Ausgestattet sind die Zeltzimmer mit einem en-suite Badezimmer. Vom privaten Aussichtsdeck kann man Tiere beobachten. Die Inneneinrichtung ist idyllisch an die Umgebung der Lodge angepasst und wurde mit hellen, warmen Holztönen dekoriert und gebaut.



Kazile Island Lodge***

Kazile Island Lodge ist ein einzigartiges Paradies, das nur per Boot erreicht werden kann (ca. 5 Minuten Fahrt vom Kazile Campingplatz). Hier durchziehen Büffelherden und Elefanten die feuchte Zambezi-Landschaft.

Der Hauptbereich besteht aus einer gemütlichen Lounge mit Feuerstelle, von wo man einen uneingeschränkten Blick auf den Fluss hat. Das Abendessen wird, wenn immer möglich, auf der Terrasse eingenommen und an der Bar kann man den Tag mit einem köstlichen Drink ausklingen lassen. Die Lodge verfügt über 13 Zeltzimmer, alle umgeben von schattenspendenden Mangostane-Bäumen. Jede Einheit bietet den Gästen eine gemütliche Veranda mit Blick auf das ausgedehnte Überschwemmungsgebiet.