Serondela Lodge
Zambesi (Caprivi)
Beschreibung
Einleitung
Diese atemberaubende Lodge liegt auf der Namibia Seite des Chobe Flusses in einer paradiesischen Region. Umgeben vom Wasser und der ansässigen Tierwelt, bietet die Lodge ein einzigartiges Erlebnis.
Lage
Direkt am Flussufer des Chobe, auf einer saisonalen Insel gelegen, bietet die Lodge einen traumhaften Ausblick auf die umliegende Wildnis. Die Anreise zur Lodge erfolgt via Kasane (Botswana) mit einem Bootstransfer, auf welchem Sie bereits einen ersten Eindruck der wundervollen Tierwelt gewinnen können.
Angebot
Der offene und einladende Hauptbereich bietet einen uneingeschränkten Blick auf den Chobe und ist mit afrikanischen Akzenten designt. Die köstlichen Mahlzeiten werden auf der Terrasse mit traumhafter Aussicht genossen. Erholen Sie sich im Loungebereich, geniessen Sie köstliche Getränke an der Bar und beobachten das geschäftige Treiben im und am Fluss. Eine Vielzahl an heimischen Vögeln können bestens von der Terrasse beobachtet werden.
Ein Pool lädt an heissen Tagen zur Abkühlung ein. WIFI steht in der gesamten Unterkunft zur Verfügung. Zahlreiche Aktivitäten machen Ihren Aufenthalt zu einem abwechslungsreichen Erlebnis. Unternehmen Sie einen spannende Bootsfahrt auf dem Chobe Fluss und geniessen Sie die atemberaubenden Sonnenuntergänge oder begeben Sie sich auf eine Pirschfahrt in den Chobe Nationalpark. Machen Sie sich auf eine geführte Wanderung durch die spektakuläre Region und besuchen Sie ein lokales Dorf.
Zimmer
Die 8 grosszügig geschnittenen Chalets sind mit ökologischen Materialien und Techniken erbaut und verfügen alle über eine Panoramaaussicht auf die Wasserlandschaft. Eine gemütliche Sitzecke auf der privaten Terrasse lädt zum Verweilen ein. Ein kleiner Loungebereich, Kaffee-/Teekocher runden das schlichte Design der Chalets ab. Für Familien steht ein Familienchalet mit Doppelbett und zwei Einzelbetten zur Verfügung.
Preis auf Anfrage
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