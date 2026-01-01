Der offene und einladende Hauptbereich bietet einen uneingeschränkten Blick auf den Chobe und ist mit afrikanischen Akzenten designt. Die köstlichen Mahlzeiten werden auf der Terrasse mit traumhafter Aussicht genossen. Erholen Sie sich im Loungebereich, geniessen Sie köstliche Getränke an der Bar und beobachten das geschäftige Treiben im und am Fluss. Eine Vielzahl an heimischen Vögeln können bestens von der Terrasse beobachtet werden.

Ein Pool lädt an heissen Tagen zur Abkühlung ein. WIFI steht in der gesamten Unterkunft zur Verfügung. Zahlreiche Aktivitäten machen Ihren Aufenthalt zu einem abwechslungsreichen Erlebnis. Unternehmen Sie einen spannende Bootsfahrt auf dem Chobe Fluss und geniessen Sie die atemberaubenden Sonnenuntergänge oder begeben Sie sich auf eine Pirschfahrt in den Chobe Nationalpark. Machen Sie sich auf eine geführte Wanderung durch die spektakuläre Region und besuchen Sie ein lokales Dorf.