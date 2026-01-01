Beschreibung

Einleitung Die beiden Safari-Lodges liegen im Nordosten Namibias auf einer 800 Hektar grossen, privaten Konzession.

Lage Die Lianshulu Lodge befindet sich an einmaliger Lage am Ufer des Kwando Flusses, in einer tierreichen Region, die für grosse Elefanten- und Büffelherden bekannt ist. Die Lianshulu Bush Lodge liegt inmitten des Mudumu Nationalparks. Die private Konzession liegt angrenzend an Botswana und ist äusserst bekannt für eine sensationelle Tierbeobachtung. Das Gelände ist nicht eingezäunt und wird insbesondere nachts von vielen Tieren besucht.

Angebot Die Mahlzeiten werden auf dem Holzdeck mit Blick auf die Lagune serviert, wo oftmals Tiere beobachtet werden können. Ein Swimmingpool dient an heissen Tagen für eine angenehme Abkühlung. Pirschfahrten im offenen Safarifahrzeug, Buschwanderungen, Angelausflüge, Bootsfahrten zum Sonnenuntergang sowie der Besuch eines lokalen Dorfes gehören zum Aktivitäten-Angebot.

Zimmer Die Lianshulu Lodge verfügt über 10 und die etwas kleinere und einfachere Lianshulu Bush Lodge über 8 reetgedeckte, geräumige und stilvoll eingerichtete Bungalows. Alle Einheiten haben ein privates Bad und eine eigene Veranda mit herrlichem Blick auf den Fluss. Der dichte Uferwald garantiert Privatsphäre.