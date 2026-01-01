Die River Dance Lodge befindet sich ca. 25 km westlich von Divundu an der Grenze zu Angola direkt am Okavango River. Abgeschiedenheit und Idylle erwarten Sie hier.

Geniessen Sie den spektakulären Ausblick auf den Fluss. Es werden traditionelle Speisen angeboten und die Gäste werden persönlich betreut. Das Design der Lodge wurde mit viel Liebe zum Detail aus Holz und Glas gestaltet. An heissen Tagen können Sie sich im Swimmingpool erfrischen. Es können Bootsausflüge, Busoder kulturelle Ausflüge unternommen werden. Das Mahango Game Reserve liegt nur 40km von der Lodge entfernt. Unternehmen Sie eine Halb-oder Ganztages-Pirschfahrt und entdecken Sie eine Vielfalt an Tieren.